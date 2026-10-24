Nach Opferweiber-Spruch: Rafi schießt gegen Henna und Marla

Nach der jüngsten Folge von Love Island VIP hat Rafael Neugart (31) genug vom Schweigen. Auf Instagram meldet sich der YouTuber mit einem deutlichen Statement zu Wort und nimmt sich Marla Slengard und Henna Urrehman vor. Auslöser sind abfällige Sprüche über andere Kandidatinnen. Marla bezeichnete ihre Mitbewohnerinnen zum Beispiel als "Opferweiber", worüber Henna lachte. Rafi erklärt, dass er durch die Ausstrahlung und Interviews, die er in der Villa nicht mitbekommen hatte, nun einen neuen Blick auf die Geschehnisse habe. "Bei so einem Verhalten möchte ich nicht einfach nur schweigen", betont er und schießt: "Es erinnert mich nicht an zwei erwachsene Menschen, sondern an Schulkinder, die verunsichert sind und auf dem Schulhof anfangen, irgendwelche Leute zu mobben, um sich danach gegenseitig abzufeiern."

Vor allem der Umgang mit Greta Barthel (27) stößt ihm bitter auf: "Wir reden hier über einen Menschen, der weint, der verletzt ist, der unsicher ist und sich fragt, was er falsch gemacht hat. Während Greta dasitzt und weint und ich versuche, sie aufzufangen, wird im Hintergrund gelacht, es werden ekelhafte Kommentare gemacht und hinter unserem Rücken weiter gelästert." Rafi fordert von Marla und Henna mehr Empathie und Respekt und wirft ihnen Doppelmoral vor. Als Beispiel nennt er den Zoff um Nelson Henry: Er hatte Marla bei einer Abstimmung als diejenige benannt, die sich in der Villa am wenigsten darum bemühe, Liebe zu finden. Henna und sie gingen ihn daraufhin an, weil seine Entscheidung ihre Freundin verletzt habe. Nelson betonte, er habe lediglich ehrlich geantwortet. Für Rafi ist die Sache klar: "Entweder wir spielen fair oder wir spielen taktisch."

Er erinnert daran, dass die Suche nach Liebe das Ziel der Show ist – kein Sieg durch taktische Spielchen – und verlangt: "Ich erwarte ein Mindestmaß an Anstand dabei, wie man mit anderen Menschen umgeht." In seinem Video weist Rafi außerdem Vorwürfe von Henna und Marla zurück. "Da Marla und Henna daran gezweifelt haben, ob wir uns ernsthaft kennenlernen: Greta und ich haben uns Zeit gelassen. Wir mussten niemandem etwas vorspielen, wir mussten nichts erzwingen. Wir wollten uns kennenlernen, in unserem Tempo", merkt er an. Von einigen Influencern bekommt der Content Creator Rückendeckung für sein Statement: Greta reagierte mit einem Herz, Vanessa Borck (30) hinterließ gleich mehrere Herzen. Auch sein bester Freund Julian Claßen (33) meldete sich zu Wort: "Lass dich nicht unterkriegen, du machst das super."

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Instagram / hennschka Henna Urrehman und Marla Slengard, "Love Island VIP"-Teilnehmerinnen

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RTLZWEI Rafael Neugart und Greta Barthel in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Greta Barthel und Rafael Neugart in "Love Island VIP"