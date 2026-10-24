Offiziell: "Carrie" bekommt eine 2. Staffel auf Amazon Prime

Blut, Telekinese und ein Abschlussball, der gründlich aus dem Ruder läuft – und trotzdem ist die Geschichte offenbar noch lange nicht auserzählt: Die Horrorserie "Carrie" erhält offiziell eine zweite Staffel. Das gab Amazon Prime Video nur rund zwei Wochen nach dem Start der achtteiligen ersten Staffel bekannt, die am 7. Oktober 2026 online ging. Überraschend kommt die Entscheidung vor allem deshalb, weil die erste Staffel die komplette Handlung der Romanvorlage von Stephen King (79) (79) aus dem Jahr 1974 bereits abgearbeitet hat. Showrunner Mike Flanagan hat allerdings andere Pläne und will die Geschichte der Titelheldin über das bekannte Buchende hinaus weitererzählen. Auch Stephen King bleibt an Bord und fungiert weiterhin als ausführender Produzent. Wann die neuen Episoden beim Streamingdienst zu sehen sein werden, ist bislang nicht bekannt. Einen Starttermin gibt es noch nicht.

Ganz spontan ist der Schritt offenbar nicht: Mike hatte seine Neuinterpretation von Anfang an auf insgesamt drei Staffeln angelegt. Mit der nun bestätigten zweiten Staffel rückt dieses Ziel näher – eine dritte Staffel ist noch nicht in trockenen Tüchern. "Seit 50 Jahren kennt das Publikum die Geschichte von Carrie White und ist von ihr fasziniert. Von Anfang an hatten wir eine Geschichte im Sinn, die weit über den Abschlussball hinausgeht, und ich bin unglaublich dankbar für Stephens Vertrauen und Unterstützung, um zu erkunden, wie es weitergeht", erklärte der Serienmacher in einem Statement von Amazon. Auch der Bestsellerautor meldete sich dort zu Wort: "Ich kann es kaum erwarten, dass das Publikum erfährt, was Carrie White noch alles erwartet. Mike Flanagan und ich sind gespannt auf die nächsten Entwicklungen." Wer das Finale noch nicht gesehen hat, sollte jetzt besser aufhören weiterzulesen, denn: Nach dem Massaker in Chamberlain verlässt Carrie (Summer H. Howell) die Stadt gemeinsam mit ihrer ebenfalls übernatürlich begabten Freundin Emaline (Thalia Dudek). Eine Gruppe übersinnlich begabter Frauen um Adelaide (Kate Siegel) heftet sich an ihre Fersen.

Die Serie verlegt Stephen Kings Roman in die Gegenwart. Carrie ist eine schüchterne Außenseiterin, die an ihrer Highschool gemobbt wird und zu Hause unter der Kontrolle ihrer religiös-fanatischen Mutter steht. Als ein Mobbingskandal im Netz viral geht, verschärft die Grausamkeit des Social-Media-Zeitalters ihre ohnehin schwierige Situation. Gleichzeitig entwickelt die Schülerin mit dem Beginn des Jugendalters telekinetische Kräfte. Beim Publikum kam die Neuauflage an: Die erste Staffel führte zuletzt die Streamingcharts an. Neben Summer H. Howell in der Titelrolle gehören unter anderem Samantha Sloyan (47), Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette, Josie Totah (25), Arthur Conti, Thalia Dudek, Amber Midthunder und Matthew Lillard (56) zum Cast.

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Amazon Prime "Carrie"-Key-Art zur Serie auf Prime Video

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Amazon Prime Samantha Sloyan als Margaret White und Summer H. Howell als Carrie White

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Amazon Prime Summer H. Howell als Carrie

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