Russell Brand sucht im laufenden Prozess Halt im Glauben

Wenn vor Gericht schwere Anschuldigungen verhandelt werden, wächst bei vielen Beschuldigten das Bedürfnis nach schützenden Trostversprechen oder gar nach einem Weg, eventuelle eigene Verantwortlichkeiten an eine höhere Instanz abzutreten. So offenbar auch bei Russell Brand (51), dem aktuell mehrere Sexualdelikte zur Last gelegt werden. In einem neuen Video spricht der Schauspieler gemeinsam mit seiner Ehefrau Laura über die harten Tage im Londoner Gerichtssaal, wobei sich beide wegen des laufenden Prozesses nur äußerst vorsichtig äußern wollen. Laura schildert darin laut TMZ, wie sehr sie die Fahrten emotional mitnehmen und dass es sich im Gerichtssaal jedes Mal anfühle, als würde sie eine Rüstung anlegen und in den Kampf ziehen. Ihr Mann greift daraufhin zur Bibel und liest ihr eine Passage über die "volle Rüstung Gottes" vor. Genau diese Zeilen helfen ihm nach eigenen Angaben dabei, während der Gerichtstermine zur Ruhe zu kommen.

In dem gemeinsamen Video erklärt der Brite außerdem, woran er sich in diesen Wochen immer wieder erinnert. Das Leben "gehört nicht mir", sagt Russell, schreibt alles Gott zu und spielt damit auf einen altbewährten Mechanismus an, um weltliche Schuldfragen ins Unantastbare zu verlagern: Es sei "unmöglich, sich nicht Gott, der Wahrheit und der Gerechtigkeit zuzuwenden", da nur diese ihn retten könnten. Hintergrund des Prozesses sind schwere Vorwürfe, mit denen sich der Comedian in Großbritannien konfrontiert sieht. Konkret geht es um drei Vergewaltigungsvorwürfe, drei Vorwürfe des sexuellen Übergriffs sowie einen Vorwurf der unsittlichen Berührung. Im Rahmen des Verfahrens haben bereits mehrere Frauen ausgesagt und dabei mutmaßliche Begegnungen mit dem Schauspieler geschildert.

Laura steht ihrem Mann während des gesamten Prozesses zur Seite und begleitet ihn zu den Terminen. Russell selbst weist alle Anschuldigungen weiterhin strikt zurück. Er betont, niemals Sex ohne Einvernehmen gehabt zu haben. Seine Hinwendung zur Bibel stellt der Autor als seinen ganz persönlichen Weg dar, um mit der angespannten Situation umzugehen. Der Glaube an Gott sowie sein Vertrauen in Wahrheit und Gerechtigkeit sollen ihm vor Gericht Kraft und innere Ruhe geben. Immer wieder kommt der Schauspieler in dem Clip auf diesen Punkt zurück: Es seien nicht Strategien oder Worte, sondern sein Glaube, der ihn durch die Verhandlungstage trage. Wie es in dem Verfahren weitergeht und ob die himmlische Rüstung am Ende auch vor weltlichen Paragrafen schützt, muss sich im Gerichtssaal erst noch zeigen.

Anzeige Anzeige

Imago Russell Brand im Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Ankunft von Russell Brand am Southwark Crown Court in London

Anzeige Anzeige

Instagram / russellbrand Russell Brand im April 2025