Versöhnung mit Lee? Katie Price trägt wieder ihren Ehering

Bahnt sich bei Katie Price (48) und Lee Andrews etwa ein Liebescomeback an? Nur gut einen Monat nach dem öffentlich verkündeten Ehe-Aus wurde die Britin wieder mit ihrem Ehering am Finger gesichtet. Doch nicht nur das Schmuckstück sorgt für Gesprächsstoff: Auch im Netz häufen sich die Hinweise auf eine Annäherung. So folgt Katie ihrem Noch-Ehemann auf Instagram inzwischen wieder, nachdem sie ihn zuvor aus ihrem Account verbannt hatte. Lee wiederum versah mehrere neue Beiträge seiner Frau mit einem Like – dazu zählen ein Foto der Weihnachtswunschliste ihres Sohnes Harvey (24) sowie ein Post, auf dem Katie gemeinsam mit ihrer Tochter Princess (19) zu sehen ist. Ob die Eheleute ihrer Beziehung tatsächlich noch eine Chance geben, haben sie bislang nicht bestätigt. Die digitalen Annäherungsversuche und der wieder aufgetauchte Ring sorgen dennoch für Spekulationen. Schließlich hatte Katie erst vor Kurzem deutlich gemacht, dass sie mit Lee und der Ehe abgeschlossen habe.

Zwischenzeitlich hatte Lee in seiner Instagram-Bio ein "K" samt Unendlichkeitszeichen stehen. Später entfernte er den Eintrag wieder und stellte sein Profil inzwischen auf privat. Davor hatte er Katie entfolgt, nachdem sie seine Angaben über angeblichen Kryptowährungsbesitz angezweifelt hatte. Kurz darauf veröffentlichte er eine kryptische Story über "toxische" Menschen, die Lügen verbreiten – auch dieser Beitrag verschwand wieder. Katie selbst hatte vor gut einem Monat gegenüber einer Freundin deutliche Worte gefunden: "Ich bin zur Vernunft gekommen – Lee hat gelogen und gelogen und gelogen. Ich habe es satt. Es ist vorbei." In der Sendung "Good Morning Britain" stellte sie zudem klar, dass es ihr nie um Geld gegangen sei: "Ich war noch nie mit einem Mann zusammen, der Geld hat. Ich habe mir alles selbst aufgebaut und habe mein eigenes Geld. Er hat mich nicht um Geld betrogen, aber ich habe das Gefühl, dass er mich getäuscht hat, weil er eine Person erfunden hat, die nicht existiert."

Kennengelernt hatten sich die beiden erst Anfang des Jahres. Im Januar 2026 hatten sie in Dubai geheiratet – nur wenige Tage nach ihrem ersten Kennenlernen. Den besonderen Moment hielten sie unter anderem mit aufeinander abgestimmten Tattoos fest. Auch nach dem Beziehungsende setzte Lee ein persönliches Zeichen: Er ließ sich den Namen von Katies Sohn Harvey gemeinsam mit einem Frosch stechen, obwohl er die Kinder der Unternehmerin bis dahin noch nicht persönlich getroffen hatte. Neun Tage vor den jüngsten Entwicklungen deutete auf Katies Social-Media-Account noch alles in die entgegengesetzte Richtung: Sämtliche gemeinsamen Fotos sowie Lees frühere Likes und Kommentare waren verschwunden. Gleichzeitig soll sich das Model bereits mit einer möglichen Scheidung beschäftigt und vor allem um den Schutz des eigenen Vermögens gesorgt haben. Lee bereitete nach seiner Entlassung aus dem Dubaier Gefängnis Al Awir offenbar seine Rückkehr nach Großbritannien vor.

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Juni 2026

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Instagram / katieprice Harvey und Katie Price, Dezember 2025

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026