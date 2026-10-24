Vorwürfe gegen Herzogin Meghans Vater: Übt Sohn Rache aus?

In der Familie Markle gibt es neuen Streit – diesmal steht allerdings nicht Herzogin Meghan (45) im Mittelpunkt der Kritik, sondern ihr Halbbruder Thomas Markle Jr. (60) Samantha Markle (61) erhebt öffentlich schwere Anschuldigungen gegen ihn: Aussagen von ihr, die Journalist Dan Wootton auf X veröffentlichte, deuten darauf hin, dass sie hinter seinem Verhalten einen Rachefeldzug gegen den gemeinsamen Vater Thomas Markle Sr. (82) vermutet. Anlass ist eine auf den Philippinen bekannt gewordene polizeiliche Untersuchung wegen mutmaßlicher Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern. Thomas Jr. hatte eigenen Angaben zufolge verdächtiges Material im Haus seines Vaters gefunden. Als mögliches Motiv führt Samantha die eingestellte finanzielle Unterstützung an. "Ich sehe Dad jeden Tag. Ich glaube, mein Bruder will Rache, weil der Geldhahn zugedreht wurde", heißt es in einem der von Dan verbreiteten Zitate. Belege für einen solchen Racheplan liegen bislang nicht vor. Eine Stellungnahme von Thomas Jr. zu den aktuellen Vorwürfen ist nicht bekannt.

Samantha geht mit ihren Behauptungen noch weiter: Ihr Bruder trinke wieder, habe den Vater nur widerwillig umfassend unterstützt und Geld aus einer GoFundMe-Spendenaktion für Thomas Sr. entnommen. Auch diese Vorwürfe sind nicht unabhängig belegt. Zudem bezweifelt sie, dass das angeblich entdeckte Material den Geräten ihres Vaters verlässlich zugeordnet werden könne. "Ich habe keinen Beweis dafür gesehen, dass das von den Geräten meines Vaters stammt", zitiert Dan Wootton sie. Ihr Vater habe längere Zeit in einer Rehabilitationsklinik verbracht und seine Computer über Jahre nicht selbst besessen – somit könnten auch andere Personen Zugriff gehabt haben. "Es gibt zu viel Spielraum für Manipulationen", erklärt Samantha. Schließlich bringt sie auch Meghan mit dem Familienstreit in Verbindung: "Ist das ein PR-Manöver?", fragt sie und fügt hinzu: "Wurde mein Bruder von meiner Schwester bezahlt, weil sie nach jedem Strohhalm greift?" Belege für eine Zahlung oder eine Beteiligung der Herzogin nennt sie nicht.

Thomas Jr. hatte zuvor berichtet, im Haus seines Vaters auf den Philippinen vier große Kisten mit mutmaßlich verdächtigen Aufnahmen entdeckt und anschließend die Behörden informiert zu haben. Gegenüber The Sun sprach er von "Hunderten, wenn nicht Tausenden" Bildern. Eine Untersuchung bedeutet jedoch keine Schuld: Die Anschuldigungen gegen Thomas Sr. sind bislang nicht gerichtlich bewiesen, genauere Informationen zum Stand oder zum Ergebnis der Ermittlungen liegen nicht vor. Das Verhältnis zwischen Meghan und ihrem Vater gilt seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (42) im Jahr 2018 als zerrüttet – Thomas Sr. war damals nicht bei der Trauung dabei. Auch Samantha und Thomas Jr. hatten sich über Jahre hinweg wiederholt öffentlich kritisch über die Herzogin geäußert. Durch die aktuellen gegenseitigen Vorwürfe erreicht der Konflikt innerhalb der seit Langem zerstrittenen Familie eine neue Stufe.

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Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

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MediaPunch/ ActionPress Herzogin Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr.

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Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch des Royal Children's Hospital in Melbourne