Warum Kim Kardashian vor ihrem ersten Ehemann fliehen musste

Heimlich und ohne Abschied beendete Kim Kardashian (46) am 13. April 2003 ihre erste Ehe. Als ihr Mann Damon Thomas (55) außer Haus war, packte sie ihren Mercedes mit so viel Hab und Gut wie möglich voll und fuhr los. Was zu diesem Schritt führte, geht aus Scheidungsunterlagen hervor, aus denen Jonathan Van Meter in seinem Buch "Citizen Kim" zitiert. Sie zeichnen das Bild einer Beziehung, in der Kontrolle den Alltag bestimmte. Besonders gravierend ist der Vorwurf, Damon habe Nacktbilder von Kims Schwester verbreitet. Wichtig dabei: Es handelt sich um Anschuldigungen aus eidesstattlichen Erklärungen, die teils bestritten wurden. Ein Prozess fand nie statt, ein Gericht prüfte die Behauptungen also nicht. Laut Akten rief Robert Kardashian seine Tochter empört an, nachdem Damon bei ihm im Büro erschienen war. Kim gab an: "Damon hatte Nacktfotos meiner Schwester in sein Büro gebracht, ihm die Fotos gezeigt und gesagt: 'Ihre Töchter sind Huren, und ich habe die Bilder, um es zu beweisen.'" Zudem soll er als Geschenke getarnte Päckchen mit den Aufnahmen an die Arbeitsstelle ihrer besten Freundin in Encino geschickt haben, um die Schwestern einzuschüchtern. Auch dies wurde nie gerichtlich bestätigt.

In den Akten beschrieb Kim außerdem, wie Damon ihren Alltag bis ins Detail geregelt haben soll. Im März 2000 habe er von ihr verlangt, den Job in einer Modeboutique aufzugeben. So hätten frühere Partner sie dort nicht erreichen können, und er hätte stets gewusst, wo sie ist. Wollte sie das Haus verlassen, musste sie ihm vorher sagen, wohin und wann. Manchmal habe er ihr den Ausgang ganz verboten. Auch ihre Collegekurse habe sie auf seinen Druck hin abgebrochen, und er habe ihr eingeredet, ihre Mutter Kris Jenner (70) und ihre Schwester wollten ihr nichts Gutes. Kam Damon erst gegen 4:30 Uhr heim, habe er erwartet, dass sie ihm etwas zu essen machte. Weil Kim noch so jung war, drängten Angehörige sie zur Trennung. Kris wünschte sich laut Buchauszug nur eines für ihre Tochter: "Alles, was ich für dich will, ist Seelenfrieden. Du solltest nicht nachts wach liegen und dich fragen, wo er ist und mit wem." Nach der Flucht fuhr Kim zuerst zu ihrer Mutter und ihrem damaligen Stiefvater, anschließend zur Wohnung von Kourtney Kardashian (47) in der Nähe.

Damon, ein Songwriter und Musikproduzent, war zehn Jahre älter als Kim. Mit 19 heirateten die beiden heimlich in der Little White Chapel in Las Vegas. Kim trug dazu eine Lederhose, ein rückenfreies Ledertop und hohe Prada-Wedges. Ihre Familie wusste von nichts. Kourtney schöpfte durch Andeutungen Verdacht und fand im Internet schließlich den öffentlich einsehbaren Eintrag zur Hochzeit. Kris setzte ihrer Tochter eine Frist: "Du hast 24 Stunden, um es deinem Vater zu sagen, sonst mache ich es." Das anschließende Gespräch nannte Kim später den schwersten Anruf ihres Lebens: "Alle waren sauer auf mich." Der Buchauszug beschreibt ein Luxusleben. Damon fuhr einen Ferrari, nahm Kim und ihre Freundinnen zu Studiotreffen mit Stars wie Justin Timberlake (45) und Britney Spears (44) mit und bewohnte mit ihr teure Anwesen. Kim war als Teenager meist unter Damons deutlich älteren Freunden. Im Buchauszug erinnert sie sich an seinen Satz "Hör auf, dich wie ein Teenager zu benehmen!" und an ihren Gedanken dazu: "Ich bin ein Teenager! Was willst du von mir?"

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kim Kardashian und Damon Thomas

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Imago Kim Kardashian beim Formel-1-Grand-Prix von Singapur 2026 auf dem Marina-Bay-Stadtkurs

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Instagram / krisjenner Die Kardashians bei Kris Jenners 70. Geburtstag