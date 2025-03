Kim Kardashian gibt seltene Details über erste Ehe bekannt

Kim Kardashian (44) hat in Keeping Up with the Kardashians überraschende Details zu ihrer ersten Ehe preisgegeben. Bereits 2000, im Alter von nur 19 Jahren, heiratete sie den Musikproduzenten Damon Thomas (54) in Las Vegas. Die Ehe hielt vier Jahre, bevor die beiden 2004 geschieden wurden. Kim erklärte, dass sie damals unter Einfluss von Ecstasy gestanden habe, als sie die Entscheidung traf, was Damon jedoch bestritt. Besonders erinnerte sich Kim an ihr ungewöhnliches Hochzeits-Outfit: "Ich trug eine Lederhose mit Leder-Oberteil ohne Rücken und große Prada-Wedges. Es war so süß", verriet sie laut dem Magazin People.

In derselben Folge sprach Kim auch über ihre späteren Hochzeiten, die in einem völlig anderen Stil stattfanden. 2011 heiratete sie den Basketballspieler Kris Humphries (40) in einem opulenten Kleid von Vera Wang (75), das ganz dem Prinzessinnen-Look entsprach. Diese Ehe endete jedoch nach nur 72 Tagen. Ihre wohl bekannteste Hochzeit geschah 2014, als sie Kanye West (47) in Florenz in einem Givenchy-Kleid das Jawort gab. Kim ließ jedoch nur kurz anklingen, dass sie dieses Kleid als "wunderschön" empfand. Während sie nostalgische Details zu ihren Hochzeiten teilte, sorgt Kanye derzeit erneut mit einem öffentlichen Streit um die gemeinsame Tochter North (11) für Aufsehen, was zeigt, dass die Beziehung der beiden auch nach der Trennung weiterhin von Spannungen geprägt ist.

Abseits der Schlagzeilen wirft Kims erste Ehe ein Licht auf ihre turbulente Vergangenheit, bevor sie weltbekannt wurde. Damals war sie noch weit entfernt von ihrem heutigen Status als Reality-TV-Ikone und Geschäftsfrau. Ihre spontane Ehe mit Damon zeigt eine jugendliche Seite von ihr, die Fans heute selten sehen. Über die Jahre hat Kim jedoch immer wieder betont, wie sehr ihre Lebenserfahrungen – sowohl positive als auch schwierige – sie geprägt haben. Es scheint, als nutze sie nun ihre Plattform und Popularität, um nicht nur aus ihrer Vergangenheit zu erzählen, sondern auch ihre Entwicklung und persönliche Stärke zu zeigen.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, Dezember 2013

Getty Images Kim Kardashian im Februar 2025

