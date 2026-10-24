"Wetten, dass..?"-Comeback: Markus Lanz feiert Kaulitz-Twins

Das Comeback von Wetten, dass..? am 5. Dezember 2026 rückt näher – und Markus Lanz (57) kann es offenbar kaum erwarten. Bill Kaulitz (37) und Tom Kaulitz (37) übernehmen einmalig die Moderation der traditionsreichen ZDF-Show, die diesmal in Halle (Saale) über die Bühne geht. Der Moderator hält die Tokio Hotel-Zwillinge für die goldrichtige Wahl. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur machte er aus seiner Begeisterung keinen Hehl: "Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Ich mag die beiden sehr und wünsche ihnen, dass das klappt." Besonders der unkonventionelle Zugang der Brüder hat es ihm angetan. "Und ich glaube, so komplett anarchisch daranzugehen, ist genau das Richtige", betonte Markus weiter. Er selbst kennt den Druck rund um die Samstagabendshow nur zu gut: Von 2012 bis 2014 stand er selbst als Gastgeber für "Wetten, dass..?" vor der Kamera.

Deutlich kritischere Töne schlug Lanz an, als es um den langjährigen Showmaster Thomas Gottschalk (76) ging. Lanz nahm dabei vor allem dessen früheren körperlichen Umgang mit weiblichen Prominenten auf der berühmten Showcouch ins Visier. Dass dieses Verhalten erst aus heutiger Perspektive unangenehm wirke, wollte er so nicht stehen lassen. "Das wird heute diskutiert. Und das Interessante ist, dass man immer vergisst, das war damals schon eigentlich nicht mehr okay", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Gottschalk sei flapsig und "immer schon ein bisschen übergriffig" gewesen. Der frühere Gastgeber selbst hatte seinen Umgang mit den Gästen einst als "rein dienstlich" beschrieben. Trotz seiner deutlichen Kritik kann Markus nachvollziehen, warum Thomas beim Publikum so gut ankam. Dessen lockere und unangepasste Art habe ihn klar von klassischen Moderatoren unterschieden. Genau darin erkennt Markus auch eine Verbindung zu Bill und Tom, die nun auf ihre eigene Weise durch die einmalige Comebackausgabe führen sollen.

"Wetten, dass..?" flimmerte ursprünglich von 1981 bis 2014 über die Bildschirme. 2021 kehrte das Format mit Gottschalk zurück. Nach insgesamt drei neuen Ausgaben verabschiedete er sich allerdings erneut. Wie eng das Publikum mit ihm verbunden war, beschrieb Lanz bildhaft: "Ich hatte immer das Gefühl, da gab es so einen großen Phantomschmerz eines ganzen Landes über den Verlust und den Abschied von Thomas Gottschalk. Wir sind mit dem groß geworden." Vor allem sprachlich habe sich der Entertainer vom klassischen Moderationsstil abgesetzt. "Das war nicht 'Guten Abend, meine Damen und Herren', sondern das war: 'Hier sind wir und jetzt Rock 'n' Roll.'" Ähnlich spontan und unangepasst seien auch die Kaulitz-Brüder. Wer Bill und Tom bei ihrem "Wetten, dass..?"-Einsatz live erleben möchte, kann sich seit dem 19. Oktober 2026 online um Karten bewerben.

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ZDF / Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz, "Wetten, dass..?"-Moderatoren

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Getty Images Markus Lanz, Moderator

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Imago Musiker Bill Kaulitz und Moderator Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?", Freiburg, 03.10.2009