William & Kate schützen Zuhause stärker als Harry & Meghan

Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) haben anlässlich des Staatsbanketts für den Sultan von Oman am Dienstag ein neues Porträt auf Instagram veröffentlicht. Auf der eleganten Schwarz-Weiß-Aufnahme trägt die Prinzessin eine funkelnde Tiara, während ihr Ehemann in festlicher Uniform mit seinen Orden zu sehen ist. Doch Royalexperten bemerkten bei genauerem Hinsehen ein interessantes Detail: Das Foto wurde nicht im privaten Zuhause des Paares aufgenommen, sondern in Frogmore House nahe Windsor Castle, wo auch das Bankett stattfand. Obwohl William und Kate mit ihrer Familie ganz in der Nähe wohnen, entschieden sie sich offenbar bewusst gegen eine Aufnahme in ihrer Residenz Forest Lodge. Laut Woman and Home steckt dahinter der Wunsch, das eigene Zuhause möglichst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Die beiden Royals legen demnach großen Wert darauf, ihren familiären Rückzugsort vor neugierigen Blicken zu schützen.

Einen anderen Umgang mit ihrer Privatsphäre pflegen dagegen Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45). Die beiden gewähren ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben. Im September veröffentlichte Meghan auf Instagram eine persönliche Videomontage, die verschiedene Momente aus dem Alltag der Sussexes zeigte. Darin waren unter anderem Harry und Meghan Hand in Hand sowie der Prinz beim Angeln mit seinen Kindern an einem Teich zu sehen. Auch Tochter Lilibet (5), die mit einer Puppe im Kindersitz Fahrrad fuhr, und Sohn Archie (7), der durch eine Aufnahme lief, hatten kurze Auftritte. Eine weitere Szene zeigte offenbar eines der Kinder vor einem Kamin. Selbst für ihre Lifestylermarke "As Ever" lässt Meghan ihre Community gelegentlich an privaten Momenten teilhaben. So veröffentlichte sie bereits Videos, in denen sie gemeinsam mit Lilibet in der Küche stand.

Auch William und Kate teilen gelegentlich Bilder ihrer drei Kinder Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) mit der Öffentlichkeit. Anders als bei den Sussexes entstehen diese Aufnahmen jedoch meist im Rahmen offizieller Anlässe und geben nur selten Einblicke in das private Zuhause der Familie. Der unterschiedliche Umgang mit der Privatsphäre fällt in eine Zeit, in der auch das Verhältnis zwischen den Brüdern wieder für Schlagzeilen sorgt. Harry hatte zuletzt in einem Interview über seinen Wunsch nach einer Versöhnung mit seiner Familie gesprochen, dabei allerdings angemerkt: "Manche Menschen wollen nicht, dass es klappt." Angesichts der angespannten Beziehungen zu König Charles (77) und William wurde die Aussage vielfach als versteckte Kritik verstanden. Harrys Sprecher widersprach dieser Interpretation jedoch ausdrücklich. Die Bemerkung sei allgemein gemeint gewesen und "absolut nicht als Seitenhieb".

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Getty Images Prinz William und Catherine, Prinzessin von Wales, treffen zum Staatsbankett auf Schloss Windsor ein

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

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Getty Images Ankunft von Prinz George am Eton College mit Catherine, Princess of Wales, und Prinz William, Prince of Wales