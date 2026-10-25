Anne Wünsche kündigt nächsten großen Schritt auf OnlyFans an

Anne Wünsche (35) plant für ihren Erotikcontent den nächsten großen Schritt: Im Rahmen der Berliner Erotikmesse Venus verriet die Influencerin gegenüber Tag24, dass sie künftig möglicherweise nicht mehr nur solo vor der Kamera stehen wird. "Ich überlege tatsächlich, jetzt mit Content anzufangen, bei dem ich nicht mehr allein vor der Kamera bin", erklärte sie dem Portal. Für gemeinsame Aufnahmen auf OnlyFans kämen allerdings keine beliebigen Männer infrage. Mit potenziellen Partnern sollen außerdem entsprechende Verträge geschlossen werden. Einen konkreten Zeitpunkt für die Umsetzung ihrer Pläne nannte die Dreifachmama bislang nicht. Auf der Messe selbst zog sie derweil auf ganz andere Weise die Blicke auf sich – nämlich mit einem Hochzeitskleid und einem knallpinken Sarg, in dem sie sich durch die Hallen tragen ließ.

Der spektakuläre Auftritt sollte dabei mehr sein als bloße Provokation. Auf dem pinken Sarg prangen Hasskommentare und Presseschlagzeilen, mit denen sie in den vergangenen Jahren konfrontiert wurde. Sie sollen für ihr früheres Ich und die Zweifel stehen, die durch die anhaltende Kritik entstanden seien. Diese möchte die Unternehmerin nun symbolisch beerdigen. Von der Kritik an ihrer Freizügigkeit lässt sie sich nach eigener Aussage längst nicht mehr bremsen. "Ja, ich bin Mama, aber immer noch Frau, und ich liebe, was ich mache und was ich mir aufgebaut habe", betonte Anne gegenüber Tag24. Auch möglichen neuen Reaktionen blickt sie gelassen entgegen: "Ich bin die Shitstorm-Queen!" Der Shitstorm gehöre mittlerweile schlicht zu ihrer Marke dazu. Mit ihrem Auftritt auf der Venus möchte sie neue Kontakte knüpfen und zugleich mehr Aufmerksamkeit für ihre Accounts auf OnlyFans und BestFans gewinnen. Für die gesamte Inszenierung habe ihr Team mehr als 60.000 Euro investiert. Die exakte Summe kenne nach Annes Angaben jedoch nur ihr Bruder.

Zur Eröffnung der Messe ließ sich Anne in einem weißen Hochzeitskleid von vier Tänzern der Sixx Paxx in dem pinken Sarg durch die Berliner Messehallen tragen. Ihr weißes Brautkleid ergänzte dabei die Botschaft der Inszenierung: Die Influencerin wollte zeigen, dass sie den öffentlichen Hass mittlerweile angenommen und gewissermaßen zu ihrer Liebe gemacht hat. Mit dem beklebten Sarg trug sie wiederum ihre früheren Selbstzweifel zu Grabe. Das ungewöhnliche Requisit könnte nach der Erotikmesse sogar eine sehr persönliche Rolle in ihrem Leben behalten. Für das auffällige Möbelstück hat die Berlinerin über die Messe hinaus sogar ganz konkrete Pläne. "Wenn ich mal gehen sollte, dann möchte ich auch in genau diesem Sarg beerdigt werden!", verriet sie Tag24. Damit verbindet die Reality-TV-Bekanntheit ihren öffentlichen Neuanfang mit einem Gegenstand, der für sie offenbar weit über den Messeauftritt hinaus Bedeutung hat.

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Imago Anne Wünsche trifft zur Venus Berlin 2026 auf dem Messegelände ein

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Steffen Hafenmayer Anne Wünsche auf der VENUS, 2026

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Steffen Hafenmayer Anne Wünsche auf der VENUS, 2026