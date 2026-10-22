Im Sarg: Anne Wünsche lässt sich von Strippern herumtragen

Anne Wünsche (35) hat sich zum Auftakt der Berliner Erotikmesse Venus einen spektakulären Auftritt einfallen lassen. Im weißen Hochzeitskleid lässt sich der Social-Media-Star durch die Messehallen tragen, allerdings nicht auf Händen, sondern in einem knallpinken Sarg. Den Transport übernehmen gleich vier Tänzer der Sixx Paxx, die Anne bei ihrer spektakulären Inszenierung begleiten. Wer genauer hinschaut, entdeckt auf dem Sarg jede Menge Lesestoff, denn er ist mit Hate-Kommentaren und Schlagzeilen beklebt, die in der Vergangenheit über Anne kursierten. Symbolisch will die Influencerin damit ihre eigenen Selbstzweifel zu Grabe tragen. Das Brautkleid wiederum soll verdeutlichen, dass sie den öffentlichen Hass inzwischen angenommen und zu ihrer Liebe gemacht hat.

Dass ihr die Nummer einen Shitstorm einbringen könnte, lässt die Influencerin herzlich kalt. "Angst vor einem Shitstorm? Ich? Ich bin die Shitstorm-Queen! Inzwischen ist der Shitstorm meine Brand – ich würde mich eher wundern, wenn es mal still um mich wäre", stellt sie in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, klar. Dort verrät sie außerdem, dass sie bei ihren erotischen Inhalten einen weiteren Schritt plant. "Ich überlege tatsächlich, jetzt mit Content anzufangen, bei dem ich nicht mehr allein vor der Kamera bin. Ich dachte immer, diesen Schritt gehe ich niemals. Aber ein Jahr, nachdem ich mit Sextoys angefangen habe, bin ich jetzt auch dafür bereit", verrät sie. Wer die Influencerin persönlich treffen möchte, hat dazu während der gesamten Messe die Gelegenheit: Vom 22. bis 25. Oktober ist sie täglich in Halle 20 an Stand 222 anzutreffen.

Billig war der große Auftritt allerdings nicht. Nach eigenen Angaben hat Anne für ihre viertägige Venus-Woche mehr als 60.000 Euro investiert. Dafür bekommen die Besucher einiges geboten: Neben einem besonders groß und auffällig gestalteten eigenen Stand gehört auch eine knallpinke Limousine zu ihrem Messeauftritt. Bei bloßen Autogrammen soll es ebenfalls nicht bleiben. Mehrere ausgefallene Fotomotive stehen bereit, damit die Gäste besondere Erinnerungsbilder mit nach Hause nehmen können. Pink, laut und unübersehbar – wer den Stand der Influencerin verpasst, muss schon mit geschlossenen Augen durch die Halle laufen.

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Steffen Hafenmayer Anne Wünsche auf der VENUS, 2026

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Steffen Hafenmayer Anne Wünsche auf der VENUS, 2026

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Instagram / anne.wuensche.offiziell_ Anne Wünsche, Influencerin