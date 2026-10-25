Docs vs. Bachelors: Dieses Duo gewinnt "Schlag den Star"

Am Samstagabend ging es bei Schlag den Star wieder spannend zur Sache. Die angetretenen Duos könnten unterschiedlicher kaum sein: Die ehemaligen Bachelors Paul Janke (45) und Andrej Mangold (39) gingen als Team Blau gegen die Schönheitschirurgen Henrik Heüveldop und Dominik Bettray alias Dr. Rick und Dr. Nick ins Rennen. Die Beauty-Docs haben den Spieleabend für sich entschieden. Den entscheidenden Punkt sicherten sie sich im Matchball-Spiel "Wer weiß mehr?".

Der Samstagabend begann für das Duo aber mit einem kleinen Dämpfer – allerdings mit einem recht amüsanten, der auf Matthias Opdenhövels (56) Kappe geht. Schon im ersten Spiel kam es zu einer kleinen Verletzung: Pauls Finger begann zu bluten, der Realitystar gab jedoch Entwarnung. Es handle sich lediglich um eine ältere Verletzung vom Kochen, die wieder aufgeplatzt sei. Moderator Matthias nutzte die Gelegenheit prompt für eine Spitze in Richtung der Gegner. "Ist ein Arzt anwesend? Ein echter Arzt?", fragte er laut in die Runde.

Die Spitze brachte das Duo aber nicht aus der Ruhe. Mit einem weiten Vorsprung ergatterten sich Dr. Rick und Dr. Nick den Sieg und damit das Preisgeld von 100.000 Euro, das sie aber nicht für sich behalten werden. "Wir würden gerne an 'Ein Herz für Hunde' spenden. [...] Wir haben ein großes Herz für Tiere", erklärte Henrik. Ein weiterer Teil soll zudem an die World Changer Foundation gehen, die Kinder und Jugendliche unterstützt.

Anzeige Anzeige

Joyn/Willi Weber "Schlag den Star" im Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Joyn/Willi Weber Paul Janke und Andrej Mangold bei "Schlag den Star"

Anzeige Anzeige

Joyn/Willi Weber Henrik Heüveldop und Dominik Bettray alias Dr. Rick und Dr. Nick bei "Schlag den Star"