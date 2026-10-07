Duell: Bachelor-Duo vs. Beauty-Docs bei "Schlag den Star"

Bei Schlag den Star steht ein ungewöhnliches Kräftemessen an: Die ehemaligen "Bachelor"-Protagonisten Paul Janke (45) und Andrej Mangold (39) treten als Team gegen die TV-Beautydocs Dr. Rick und Dr. Nick an. Wie ProSieben ankündigte, steigt das Aufeinandertreffen am 24. Oktober 2026 ab 20:15 Uhr live im Fernsehen sowie im Livestream auf Joyn. Der Reiz dieser Paarung liegt auf der Hand: Auf der einen Seite stehen zwei bekannte Rosenverteiler, die einst vor laufenden Kameras nach der großen Liebe suchten. Auf der anderen Seite kämpfen zwei Ärzte aus der Schönheitsbranche um jeden Punkt. Kurz gesagt heißt es an diesem Abend also: Rosen gegen Botox. Durch die Show führt wie gewohnt Matthias Opdenhövel (56), die einzelnen Wettkämpfe kommentiert Ron Ringguth (60).

Andrej zeigt sich vor dem Aufeinandertreffen bereits ausgesprochen siegessicher. "Sportler-Modus an, Beauty-Modus aus. Wir verteilen ein paar Körbe, sammeln die Punkte ein und schicken die Jungs am Ende ohne Rose nach Hause", kündigte er gegenüber ProSieben an. Auch eine Spitze in Richtung der beiden Mediziner konnte sich der einstige Rosenkavalier nicht verkneifen: "Rick, Nick, bringt zur Show lieber genug Botox mit. Ich habe das Gefühl, dass an diesem Abend die ein oder andere neue Zornesfalte entstehen könnte." Die beiden Mediziner ließen die Ansage nicht unkommentiert. Sie seien es gewohnt, auch unter Druck einen kühlen Kopf zu bewahren, erklärten Dr. Rick und Dr. Nick – und stichelten ihrerseits zurück: "Keine Sorge, Jungs! Wenn's wehtut, sind zum Glück zwei Ärzte vor Ort!" Bis zu 15 Spiele und Wettkämpfe können die Teams austragen. Für das Duo, das am Ende triumphiert, stehen 100.000 Euro auf dem Spiel.

Paul und Andrej verbindet nicht nur ihre Reality-TV-Vergangenheit: Beide suchten als "Bachelor" im Fernsehen nach der großen Liebe. Für dieses ungewöhnliche Männerduell tun sich die beiden nun erstmals zusammen. Andrej bringt dabei als ehemaliger Profibasketballer jede Menge Wettkampferfahrung mit, während Paul seit seiner Zeit als Rosenkavalier immer wieder in Unterhaltungsformaten zu sehen ist. Dass es bei Zweierteams in der Show bis zum allerletzten Spiel spannend bleiben kann, bewies zuletzt das Familienduell der Ochsenknechts gegen die Pooths. Natascha Ochsenknecht (62) und ihr Sohn Wilson Gonzalez Ochsenknecht (36) traten gegen Verona Pooth (58) und deren Sohn San Diego Pooth (23) an. Erst im 15. und damit allerletzten Spiel fiel die Entscheidung zugunsten der Ochsenknechts, die sich so die 100.000 Euro sicherten.

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Joyn "Schlag den Star": Andrej Mangold und Paul Janke (links in blau) gegen Dr. Nick und Dr. Rick (rechts in rot)

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Imago Paul Janke bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Getty Images Andrej Mangold, Realitystar

Imago Dr. Rick (Henrik Heüveldop) und Dr. Nick (Dominik Bettray) in der Praxis Aesthetify in Düsseldorf