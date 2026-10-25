"Harry Potter"-Fans rasten aus: Malfoy wird zum KI-Mädchen

Draco Malfoy hat im Internet unerwartet ein weibliches Gegenstück bekommen. Die Figur namens Malfoid hat blondes Haar, trägt Slytherin-Grün und wird teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz dargestellt. Seit Ende September 2026 verbreitet sie sich rasant in der Harry Potter-Fangemeinde – von gezeichneten Bildern über TikTok-Videos bis hin zu zahlreichen Fanfictions. Auch auf Reddit tauschen sich Nutzer darüber aus, wie die neue Figur die Geschichte rund um den berühmten Zauberschüler beeinflussen könnte. Besonders häufig taucht dabei eine bestimmte Interpretation auf: Viele Fans sehen in Harrys neuer Rivalin insgeheim seine Geliebte. Zwar liefern sich Malfoid und der Gryffindor-Schüler nach außen hin hitzige Wortgefechte und offene Auseinandersetzungen. In den Fanwerken entwickelt sich aus ihrer Feindschaft jedoch eine verbotene Liebesgeschichte zwischen zwei Jugendlichen, deren Häuser und Familien miteinander verfeindet sind.

Die Fanidee stellt die vertraute Beziehung zwischen Harry und Draco damit völlig auf den Kopf. In den Geschichten werden aus erbitterten Feinden plötzlich Liebende – obwohl Harrys Freunde gegen Voldemort kämpfen und Malfoids Familie auf dessen Seite steht. In den Originalromanen verliebt sich Harry bekanntlich in Ginny Weasley, die er später heiratet. Ihre Beziehung spielt zwischen Zauberunterricht, Quidditch und dem Kampf gegen den dunklen Magier allerdings eher eine Nebenrolle. In der neuen HBO-Serie dürfte Malfoid laut Bild nicht zu sehen sein, denn die Produktion soll sich eng an die sieben Romane von J. K. Rowling halten. Eine weibliche Version von Draco kommt darin nicht vor. Wie erfolgreich solche Fanideen werden können, zeigt das Pairing Dramione, bei dem Fans Draco und Hermine Granger seit Jahren als Liebespaar zusammenbringen. SenLinYu griff das Motiv zunächst in der düsteren Onlinegeschichte "Manacled" auf und entwickelte daraus später den eigenständigen Fantasyroman "Alchemised", der international zum Bestseller wurde.

Während die Fans über Malfoid diskutieren, nimmt auch die offizielle Neuauflage immer konkretere Gestalt an. Die erste Staffel soll am 25. Dezember 2026 bei HBO Max starten und die Geschichte aus "Harry Potter und der Stein der Weisen" neu erzählen. Die Hauptrollen übernehmen junge Nachwuchstalente: Dominic McLaughlin spielt Harry Potter, Alastair Stout verkörpert Ron Weasley und Arabella Stanton (12) übernimmt die Rolle der Hermine Granger. Bereits vor dem Start gehört die Serie zu den kostspieligsten Produktionen ihrer Art. Laut britischen Finanzunterlagen wurden allein 2025 rund 147,4 Millionen Pfund für die erste Staffel ausgegeben, was etwa 175 Millionen Euro entspricht. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings erst ungefähr die Hälfte der insgesamt acht geplanten Folgen abgedreht.

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