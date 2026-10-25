Pamela Anderson setzt ein Zeichen gegen Schönheitsdruck

Pamela Anderson (59) beschreitet seit rund drei Jahren einen Weg, der mit gängigen Schönheitsidealen bricht: Bei öffentlichen Auftritten präsentiert sich die Schauspielerin mittlerweile fast immer ohne Make-up. Im Gespräch mit People verriet sie nun, warum sie sich nicht mehr von äußeren Erwartungen leiten lassen möchte. Schönheit sei für sie etwas sehr Subjektives und nicht bloß eine Frage des hübschen Aussehens, sondern vor allem der inneren Ausstrahlung. "Ich lasse mir nicht sagen, was schön ist. Ich habe meine eigene Version von Schönheit, und sie ist zeitlos. Und sie entsteht nicht im Vergleich mit anderen Menschen", betonte sie gegenüber dem Magazin. Vorgaben von außen versuche die 59-Jährige möglichst auszublenden. Stattdessen konzentriere sie sich lieber darauf, was sie selbst liebe und was sie in ihrem Leben machen wolle.

Besonders großes Aufsehen erregte die Baywatch-Ikone im September 2023, als sie ungeschminkt bei der Paris Fashion Week erschien. Sie selbst hatte zu diesem Zeitpunkt gar nicht mit größeren Reaktionen gerechnet – schließlich trug sie ein auffälliges Outfit von Vivienne Westwood (†81) mit markantem Hut und Mantel. Sie ging davon aus, dass bei so viel Mode ohnehin niemand ihren Verzicht auf Make-up bemerken würde. Doch es kam anders. Der Zuspruch fiel enorm aus, unzählige Frauen konnten sich mit ihrem Auftritt identifizieren. "Ich hatte nicht erkannt, dass ich damit all das auslösen würde, dass so viele Menschen wirklich eine Verbindung zu mir fühlen würden", erinnerte sie sich gegenüber The Sunday Times. Ihre Botschaft an andere Frauen brachte sie in dem Interview schlicht auf den Punkt: "Wir sind gut genug, genau so, wie wir sind. Ich muss mich selbst jeden Tag daran erinnern."

In den 1990er-Jahren wurde Pamela als Rettungsschwimmerin C.J. Parker in der Serie "Baywatch" weltweit zum Sexsymbol. Ein großer Teil ihrer Karriere war dadurch stark von ihrem Äußeren geprägt. Ihren Verzicht auf Schminke bezeichnete sie gegenüber HELLO! als persönliches Experiment: Sie wolle äußere Schichten ablegen und sich wieder darauf zurückbesinnen, wer sie eigentlich sei. Die Schauspielerin möchte sich nicht darüber definieren lassen, was andere aus ihr machten, sondern durch ihr eigenes Handeln. Außerdem sei es ihr wichtig, sich die Leidenschaft und Freude an ihrer Arbeit und am Leben zu erhalten – ohne dabei bitter oder abgestumpft zu werden.

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Getty Images Pamela Anderson bei den Golden Globes 2026

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Getty Images Pamela Anderson beim amfAR Gala Venezia 2026 im Hilton Molino Stucky in Venedig

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Imago Pamela Anderson als C.J. Parker in "Baywatch"