Prinz Harrys Invictus-Finale kollidiert mit Camillas 80.

Prinz Harrys (42) Invictus Games stehen 2027 vor einem heiklen royalen Terminkonflikt. Die Abschlussfeier des Sportevents steigt am 17. Juli in Birmingham – genau an dem Tag, an dem Königin Camilla (79) ihren 80. Geburtstag begeht. Da die Royal Family den runden Geburtstag Berichten zufolge gemeinsam feiern soll, stellt sich vor allem eine Frage: Wird König Charles III. (77) beim großen Finale an der Seite seines Sohnes stehen oder den besonderen Tag mit seiner Ehefrau verbringen? Bislang hat kein einziges royales Familienmitglied eine Teilnahme an den Spielen bestätigt. Auch vom Buckingham-Palast gibt es dazu keine Zusage.

Konkret soll Harry darauf hoffen, gemeinsam mit dem König auf der Bühne zu stehen. Ob der Herzog von Sussex seinen Vater bereits offiziell eingeladen hat, ist allerdings nicht bekannt. Auch Charles hat sich bislang nicht öffentlich zu einem möglichen Besuch geäußert. Angesichts von Camillas Geburtstag gilt ein Auftritt des Monarchen bei der Abschlussfeier am 17. Juli als eher unwahrscheinlich. Welche Feierlichkeiten für den 80. Geburtstag der Königin geplant sind, wurde bislang allerdings nicht mitgeteilt. Dass beide Termine aufeinanderfallen, soll keine Absicht gewesen sein. Die Vorbereitungen für das Sportevent laufen derweil längst: Karten für die Eröffnungsfeier am 10. Juli, für das Finale am 17. Juli sowie für die einzelnen Wettkämpfe sind bereits im Verkauf.

Prinz Harry nimmt üblicherweise an allen Invictus Games teil und dürfte beim Heimspiel in Birmingham besonders präsent sein. Sein inzwischen erfolgter Umzug nach Großbritannien erleichtert ihm nach eigener Aussage die Vorbereitungen. Gegenüber CTV News erklärte Harry vor wenigen Wochen in Kanada: "Der Umzug nach Großbritannien gibt mir die Chance, mich wirklich auf die Invictus Games im kommenden Juli in Birmingham zu konzentrieren." Auch Herzogin Meghan (45) war in der Vergangenheit regelmäßig an der Seite ihres Mannes bei den Spielen zu sehen und könnte ihn erneut begleiten. Ob die beiden gemeinsamen Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) ebenfalls mit nach Birmingham reisen, ist bislang offen. Die Invictus Games wurden 2014 von Harry ins Leben gerufen und finden seitdem regelmäßig an wechselnden Austragungsorten statt.

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POOL/AFP via Getty Images König Charles, Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019

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