Spoilert Jannik Kontalis hiermit das "Love Island VIP"-Ende?

Spoilert Jannik Kontalis (30) mit seiner möglichen Dating-App-Nutzung etwa schon das Ende von Love Island VIP? In den aktuell ausgestrahlten Folgen der Datingshow kommen sich der Realitystar und Eva Benetatou (34) immer näher. Doch nun könnten neue Gerüchte Zweifel daran wecken, dass aus dem Flirt auch nach den Dreharbeiten etwas geworden ist. Auf Instagram behauptet Greta Engelfried (27), den Realitystar nach den Dreharbeiten auf der Dating-App Hinge entdeckt zu haben. Sie veröffentlicht dazu einen Screenshot, der sein vermeintliches Profil auf der Dating-App zeigen soll. Damit nicht genug: Jannik soll zusätzlich auf der exklusiven Dating-Plattform Raya aktiv gewesen sein, die nur ausgewählten Mitgliedern offensteht. Ob die angeblichen Profile tatsächlich echt und vor allem aktuell sind, ist bislang allerdings nicht offiziell bestätigt. Eine offizielle Bestätigung für seine vermeintliche Suche nach neuen Dates gibt es bislang nicht.

Jannik selbst hält sich bislang bedeckt und äußert sich nicht zu den Behauptungen, die im Netz die Runde machen. Damit lässt der Realitystar auch unbeantwortet, wie seine Geschichte mit Eva nach dem Ende der Dreharbeiten weiterging. Unter den Fans sorgen die Spekulationen für reichlich Zweifel an der Verbindung, die sich vor laufenden Kameras entwickelt. Vereinzelt wird Jannik sogar vorgeworfen, seine Annäherung an Eva lediglich für die Show inszeniert zu haben. Belegt ist diese Vermutung jedoch ebenso wenig wie seine angebliche Aktivität bei Hinge und Raya. Auch die laufende Ausstrahlung gibt bisher keinen Aufschluss darüber, wie die gemeinsame Geschichte der beiden ausgeht. Ob die beiden als Paar aus der Villa gehen oder getrennte Wege einschlagen, werden erst die kommenden Folgen zeigen.

Schon innerhalb der Show hatte Janniks Verhalten gegenüber Eva für Diskussionen gesorgt. Die Reality-TV-Bekanntheit fühlte sich von ihm und seinem Kumpel Giuliano Lorenzo Hediger nicht ernst genommen, nachdem die beiden Männer über die Situation gelacht hatten. Dieser Moment war bei einigen Zuschauern nicht gut angekommen und rückte Janniks Absichten gegenüber Eva bereits damals in den Mittelpunkt. Giuliano nahm seinen Freund später am Rande von Fame Fighting im Gespräch mit Promiflash in Schutz. Er erklärte, dass sich die beiden keineswegs über Eva oder andere Kandidatinnen lustig gemacht hätten. Stattdessen hätten sie lediglich die ungewöhnliche Konstellation amüsant gefunden. Janniks Absichten gegenüber Eva standen damit bereits vor den neuen Dating-App-Gerüchten im Fokus der Zuschauer.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidat Jannik Kontalis

Anzeige Anzeige

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, Influencerin

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Jannik Kontalis und Eva Benetatou bei "Love Island VIP"