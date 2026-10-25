Trotz Flop-Gerüchten: Herzogin Meghan bei den Daytime Emmys?

Herzogin Meghan (45) könnte schon in wenigen Tagen wieder im Rampenlicht stehen: Ihre Netflix-Reihe "With Love, Meghan" ist für einen Daytime Emmy Award 2026 nominiert. In der Kategorie "Outstanding Lifestyle Program" hat die Ehefrau von Prinz Harry (42) Chancen auf eine Auszeichnung. Verkündet werden die Gewinner bei der Preisverleihung im Hollywood Palladium in Los Angeles. Ob die Herzogin tatsächlich aus Großbritannien in die USA reist und bei der Gala erscheint, ist bislang allerdings nicht bestätigt. Für einen Besuch würde immerhin einiges sprechen: Im Falle eines Sieges könnte Meghan den Preis persönlich entgegennehmen. Außerdem liegt der Veranstaltungsort nicht allzu weit von Montecito entfernt. Dort besitzt die Herzogin weiterhin gemeinsam mit Prinz Harry ein Anwesen, obwohl die Familie inzwischen wieder in Großbritannien lebt. Zuletzt zeigte sich Meghan bei einem öffentlichen Termin in Nottingham an Harrys Seite. Ob nun ein weiterer Auftritt in Kalifornien folgt, bleibt vorerst offen.

Die Konkurrenz in der Kategorie ist groß: "With Love, Meghan" tritt gegen die Formate "George to the Rescue", "The Motherhood", "The Wizard of Paws" und "A Different Breed" an. Die Nominierung kommt durchaus überraschend – schließlich kursierten immer wieder Berichte über geringe Zuschauerzahlen. 2025 erschienen zwei Staffeln sowie ein Weihnachtsspecial, im Jahr 2026 kamen keine neuen Folgen mehr dazu. In der Lifestyle-Reihe zeigt sich Meghan beim Kochen, beim Gastgeben und bei weiteren Hobbys. Dabei empfing sie prominente Gäste wie Mindy Kaling (47) und Abigail Spencer (45). Auch Prinz Harry war gelegentlich kurz vor der Kamera zu sehen. Gedreht wurde zwar in Montecito, jedoch nicht im Zuhause der Sussexes. Stattdessen mietete die Produktion ein Anwesen in der Nähe an, um die Privatsphäre zu schützen.

Warum sie nicht in den eigenen vier Wänden drehte, erklärte Meghan gegenüber dem Magazin People. Sie habe ihr Privatleben mit Harry und den gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet nicht durch das mehr als 80-köpfige Produktionsteam stören wollen. "Ich wollte diesen sicheren Rückzugsort schützen", stellte sie klar. Die Familie stehe ihr an erster Stelle: "Wir sind eine eng verbundene Familie, und ich liebe diese Momente – Lili für ihren Mittagsschlaf hinzulegen, gemeinsam zu Mittag zu essen und am Ende des Tages unsere kostbare Zeit miteinander zu verbringen." Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Unsere Küche ist der Ort, an dem Mama einfach für die Familie kocht, und bei einem Team von mehr als 80 Leuten wären das ganz schön viele Menschen im eigenen Haus!" Erst Ende August 2026 zog die Familie aus der 2020 gekauften Immobilie in Montecito aus. Meghan lebt seitdem wieder mit Harry und den beiden Kindern in Großbritannien, das Anwesen ist aber weiterhin der offizielle Hauptwohnsitz der Sussexes.

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Netflix Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan"

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Imago Herzogin Meghan in ihrer Show "With Love, Meghan", 2025

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Justin Coit / Netflix Herzogin Meghan und Mindy Kaling in der Dokuserie "With Love, Meghan"