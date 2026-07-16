Netflix-Erfolg: Emmy-Nominierung für Herzogin Meghan

Für Herzogin Meghan (44) gibt es derzeit allen Grund zur Freude: Ihre Netflix-Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" wurde für einen Daytime Emmy Award nominiert. In der Kategorie "Outstanding Lifestyle Program" tritt sie damit gegen mehrere US-amerikanische Produktionen an. Die Verleihung der begehrten Auszeichnung findet am 30. Oktober in Los Angeles statt – und könnte für Meghan zu einem echten Hollywood-Triumph werden. Der Daytime Emmy gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen der US-Fernsehbranche für Formate aus den Bereichen Lifestyle, Service und Tagesfernsehen.

Die Nominierung fällt in eine Zeit, in der die Sussexes ohnehin für Schlagzeilen sorgen. Meghans Ehemann Prinz Harry (41) kehrte zuletzt in seine Heimat zurück, um in Birmingham für die Invictus Games 2027 zu werben. Anschließend traf sich die gesamte Familie – Harry, Meghan sowie die Kinder Archie (7) und Lilibet (5) – in einem privaten Rahmen mit König Charles (77). Das Treffen wurde weltweit als vorsichtiges Signal einer Annäherung innerhalb der zerstrittenen Königsfamilie gewertet, fand jedoch ohne offizielle Fotos oder Pressetermine statt.

Für Meghan wäre ein Emmy-Sieg ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu einer neuen beruflichen Identität. Nach dem Ende ihrer Schauspielkarriere und dem Rückzug aus dem Königshaus hat sie mit verschiedenen Projekten auf sich aufmerksam gemacht – darunter Podcasts, einer Lifestyle-Marke und eben die Netflix-Serie. Zuletzt sorgte sie auch mit einem Gastauftritt in der australischen Kochshow "MasterChef Australia" für Aufsehen.

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Netflix Herzogin Meghan bei "With Love, Meghan"

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Imago Herzogin Meghan in ihrer Show "With Love, Meghan", 2025

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern