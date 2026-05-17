Garry Secret reagiert auf "Good Luck Guys"-Spekulationen

Reality-Fans rätseln derzeit über den neuen Cast von Good Luck Guys – und mitten in den Spekulationen steht Garry Secret (21). Die Gossip-Seite reality.shows.edits hatte auf Instagram eine Liste möglicher Teilnehmer veröffentlicht, auf der neben dem Social-Media-Star auch Namen wie Nadja Großmann, Calvin Ogara, Nelly, Dion Brown, Beverly, Max Wilschrey (30), Hati Suarez, Maurice Spada und Jeje Lopes auftauchen. Beim Bild-Renntag hat sich Garry nun gegenüber Promiflash zu den Gerüchten geäußert und verraten, ob er sich selbst überhaupt in so einem knallharten Abenteuerformat sieht.

Von den konkreten Spekulationen um seine Person zeigt sich Garry überrascht. "Also, das ist mir tatsächlich neu. Im Internet gibt es immer viele Spekulationen. Da wird ja immer sehr, sehr gerne viel geschrieben", erklärt der Influencer im Gespräch. Gleichzeitig macht er jedoch deutlich, dass ihn der Bereich Reality-TV durchaus reizt: Er habe in den vergangenen Jahren immer wieder darüber gesprochen, dass er Lust auf TV-Projekte habe. "Wenn das Passende kommt, kann ich es mir gut vorstellen", betont er und lässt die Fans mit einem vielsagenden Hinweis zurück: "Vielleicht steht da noch was an, vielleicht kommt da noch was. Letztendlich heißt es ja immer: schweigen und genießen."

Auf die Frage, ob er sich bei einer offiziellen Anfrage überhaupt in ein Format wie "Good Luck Guys" trauen würde, ist Garry ganz ehrlich: "Wer mich kennt, weiß, dass ich auf jeden Fall ein Mensch bin, der schon bei einer Biene extrem Angst hat", gesteht er gegenüber Promiflash. Nach außen versuche er zwar, männlich und erwachsen zu wirken, innerlich fühle er sich in solchen Momenten aber eher wie "das schüchterne Mädchen aus der 12. Klasse, was da wegspringt". Vor allem alles, was fliegt – ob Bienen oder andere Insekten – sei für ihn ein absolutes No-Go. Genau diese Angst würde ein Outdoor-Abenteuer für ihn zu einer riesigen Challenge machen – ob er sich dieser irgendwann vor laufender Kamera stellt, lässt Garry offen.

Anzeige Anzeige

Privat / Garry Secret Social-Media-Star Garry Secret

Anzeige Anzeige

Privat / Garry Secret TikToker Garry Secret

Anzeige Anzeige

Privat / Garry Secret Garry Secret, Influencer

Anzeige