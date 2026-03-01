Riskanter Wunsch: Gefährdet Garry Secret das Liebescomeback?

Garry Secret (21) und seine Freundin Jessica haben nach ihrer Trennung im vergangenen Jahr erneut zueinandergefunden und sind wieder ein Paar. Nachdem sie ihr Liebescomeback öffentlich gemacht haben, beschlossen die beiden eigentlich, ihre Beziehung künftig weitestgehend privat zu halten. Doch trotz dieses Vorsatzes hat der Social-Media-Star einen besonderen Wunsch, den er nun im Promiflash-Interview verriet: Garry möchte gemeinsam mit Jessica den Schritt ins Fernsehen wagen. "Bald ist ja auch mein Geburtstag, im Sommer, und ich wünsche mir, dass wir beide irgendwann in diesem Leben mal an einer Reality-Show teilnehmen", erklärte er.

Die Reaktion seiner Freundin auf diesen Vorschlag fiel jedoch eindeutig aus. Jessica blockte den Wunsch sofort ab und machte klar, dass eine gemeinsame Teilnahme an einem TV-Format für sie derzeit nicht infrage kommt. "Nein", antwortete sie knapp auf Garrys Äußerung. Der Influencer ließ sich davon allerdings nicht entmutigen und kündigte augenzwinkernd an: "Da reden wir nochmal." Seinen Geburtstag feiert der TikToker am 25. Juli und wird dann 22 Jahre alt – ob Garry seine Partnerin bis dahin tatsächlich noch von der Idee überzeugen kann, bleibt abzuwarten.

Garrys Wunsch dürfte jedoch bei einigen Followern für Stirnrunzeln sorgen. Schon die öffentliche Verkündung ihres Liebescomebacks am Valentinstag stieß nicht nur auf Begeisterung, sondern brachte auch kritische Stimmen hervor. "Was halt Hate gegeben hat, ist natürlich, dass sehr viele ein Risiko darin gesehen haben, dass wir jetzt wieder Couple-Content machen und unsere Beziehung komplett öffentlich stellen", erklärte der Social-Media-Star rückblickend im Promiflash-Interview. Für manchen Fan war unverständlich, warum die Influencerin nach den vergangenen Problemen überhaupt wieder auf seinen Kanälen zu sehen ist.

Privat / Garry Secret Garry Secret mit seiner Freundin Jessica

Instagram / garrysecret Garry Secret, Oktober 2025

Privat / Garry Secret Garry Secret mit Freundin Jessica in Dubai, Februar 2026