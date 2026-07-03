Ellie Goulding jettet schnell zu Taylor Swifts Mega-Hochzeit

Ellie Goulding (39) und ihr Freund Beau Minniear sind auf dem Weg nach New York – zu einem äußerst spektakulären Anlass: die Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) im Madison Square Garden. Das Pärchen wurde am Flughafen Heathrow in der Abflughalle gesichtet, bevor es den Langstreckenflug in die USA antrat. Auf Bildern, die The Sun vorliegen, trug Ellie einen navyfarbenen Hoodie, schwarze Jogginghosen, schwarze Sneaker und eine grüne Baseballkappe. Ihr Partner Beau war in einem weißen T-Shirt mit Grafikprint und blauen Jeans unterwegs – und versuchte mit Baseballkappe und Sonnenbrille, unerkannt zu bleiben.

Für die Hochzeitsfeierlichkeiten, die laut verschiedenen Medienberichten mehrere Tage über das Wochenende rund um den 4. Juli gehen sollen, werden viele weitere Prominente in New York erwartet. Unter anderem reisten auch TV-Moderator Graham Norton (63) mit seinem Ehemann Jono McLeod sowie Schauspielerin und Autorin Phoebe Waller-Bridge (40) in die Stadt. Sängerin Dua Lipa (30) war bereits im Vorfeld eingetroffen. Als Trauzeugin soll Berichten zufolge Selena Gomez (33) fungieren, auch Supermodel Gigi Hadid (31) soll unter den Gästen sein. Gerüchten zufolge werden Stevie Nicks (78) und Countrystar Tim McGraw (59) bei der Feier auftreten.

Ellie und Beau mussten für ihre Teilnahme an Taylors Hochzeitsparty ihren Aufenthalt beim Wimbledon-Turnier frühzeitig beenden, um den Flug noch rechtzeitig zu erwischen. Dort gönnten sie sich eine kleine Auszeit, nachdem Ellie im März Tochter Iris bekommen hatte. Erst im vergangenen Jahr machten die beiden ihre Beziehung öffentlich, nachdem Ellie sich 2024 von Caspar Jopling (34) scheiden ließ.

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Imago Ellie Goulding und Taylor Swift in London bei den Elle Style Awards 2015

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens

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Getty Images In der Royal Box von Wimbledon: Ellie Goulding und Beau Minniear