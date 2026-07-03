Wimbledon-Turnier: Neumama Ellie Goulding genießt Auszeit

Ellie Goulding (39) hat sich am vierten Tag der Wimbledon Championships 2026 in der Royal Box blicken lassen – und das nur wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter Iris im März. Die Sängerin genoss die Tennis-Action auf dem Centre Court gemeinsam mit ihrem Partner Beau Minniear. Es war offenbar ein willkommener Ausflug für die frischgebackenen Eltern, die sich damit eine kleine Auszeit vom Alltag mit Baby gönnten, berichtet The Standard.

In der Royal Box tummelten sich an diesem Tag noch weitere prominente Gäste. Neben Ellie und Beau waren auch Keane-Sänger Tom Chaplin mit seiner Partnerin Nat Dive sowie Musiklegende Sir Cliff Richard (85) vor Ort, der zu den Stammgästen in Wimbledon gehört. Sportlich war die Runde ebenfalls gut vertreten: England- und Chelsea-Spielerin Lucy Bronze sowie Olympiasiegerin Dame Denise Lewis verfolgten das Geschehen auf dem Platz. Auch Wildlife-Moderatorin Michaela Strachan, Starkoch Marcus Wareing mit Ehefrau Jane und die Herzogin von Gloucester waren dabei – ebenso wie die Politiker Sir Nick Clegg und Sir Chris Bryant. Abseits der Royal Box wurde Schauspieler Stanley Tucci (65) in der Emirates Suite gesichtet, wo er die Wimbledon-Atmosphäre in vollen Zügen genoss, bevor er sich zum Centre Court begab. Für einen besonderen Moment sorgte Prinzessin Kate (44), die sich lächelnd unter die Warteschlange mischte, Selfies mit Fans machte, Tickets verteilte und mit den Zuschauern plauderte.

Iris kam im März zur Welt – die Geburt und den Namen ihrer Tochter hatte Ellie zunächst sehr diskret bekanntgegeben: über eine Anzeige in der Zeitung The Times sowie einen kurzen Post. Etwas später gewährte die Britin ihren Fans dann in ihrer Instagram-Story einen ersten, intimen Blick auf das Baby – ein Bild, das sie beim Stillen mit einer dunklen Sonnenbrille zeigte. Der gemeinsame Ausflug nach Wimbledon ist nun offenbar einer der ersten größeren öffentlichen Auftritte des Paares seit dem Nachwuchs.

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Getty Images In der Royal Box: Ellie Goulding bei den Wimbledon Championships 2026

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Getty Images In der Royal Box von Wimbledon: Ellie Goulding und Beau Minniear

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Getty Images Prinzessin Kate besucht die Wimbledon Championships 2026 und begrüßt Fans