Ex-NFL-Star Keith Mitchell ist mit nur 51 Jahren verstorben

Traurige Nachrichten aus der Welt des Footballs: Der frühere NFL-Profi Keith Mitchell ist im Alter von nur 51 Jahren gestorben. Das bestätigten unter anderem der Sender KBTX und das Portal TMZ. Die genauen Umstände seines Todes sind bislang nicht bekannt, Details wurden von offizieller Seite noch nicht veröffentlicht. Keith war vor allem als Star-Linebacker der Texas A&M University und später als Profi bei den New Orleans Saints, den Houston Texans und den Jacksonville Jaguars bekannt. Nun trauern nicht nur seine frühere Uni und seine NFL-Klubs, sondern auch viele Menschen, die ihn erst nach seiner aktiven Karriere über seine Arbeit im Bereich Yoga und Achtsamkeit kennengelernt hatten.

Schon am College hatte sich Keith einen großen Namen gemacht. An der Texas A&M University gehörte er in den 90er-Jahren zu den gefürchtetsten Quarterback-Jägern des Landes und schaffte es 1996 sogar ins renommierte All-American-Team. Wegen Bedenken hinsichtlich seiner Körpergröße wurde er 1997 nicht gedraftet, holte sich jedoch als Undrafted Free Agent bei den New Orleans Saints seinen Platz in der NFL. Dort etablierte sich der Verteidiger schnell als Leistungsträger und wurde im Jahr 2000 mit einer Einladung in den Pro Bowl belohnt. Insgesamt sammelte Keith in der NFL 286 Solo-Tackles, 19,5 Sacks und vier Interceptions für die Saints, die Houston Texans und die Jacksonville Jaguars. Eine schwere Rückenmarksverletzung in einem Spiel im Jahr 2003 beendete seine Karriere abrupt und stellte damals sogar seine Bewegungsfähigkeit infrage.

Nach diesem Einschnitt schlug Keith einen völlig neuen Lebensweg ein. Der frühere Footballstar entdeckte Yoga, Meditation und umfassende Wellnessroutinen für sich und sprach später offen darüber, wie sehr ihm das geholfen habe, mit seiner Vergangenheit und seinem Körper im Reinen zu sein. In Interviews erzählte er, dass ihm Achtsamkeit und Meditation sprichwörtlich das Leben gerettet hätten, und er wollte dieses Wissen weitergeben. Keith reiste in den folgenden Jahren um die Welt, leitete Workshops, Retreats und Seminare. Ende 2025 brachte er sein Buch "The Mindfulness Mastery Playbook" heraus, in dem er seine persönlichen Erfahrungen, Übungen und Philosophien festhielt und damit noch einmal einen Einblick in seine Entwicklung vom knallharten Linebacker zum Achtsamkeitslehrer gab.

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Mitchell beim Men's Fitness Game Changers Event in West Hollywood, 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Mitchell im Duell mit James Williams; die New Orleans Saints besiegen die Chicago Bears mit 31:10 im Soldier Field

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Mitchell von den New Orleans Saints, 8. Oktober 2000

Anzeige