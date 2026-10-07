Ana de Armas und Beto Montenegro heizen Liebesgerüchte an

Großer Auftritt für Ana de Armas (38) und den venezolanischen Sänger Beto Montenegro: Anfang Oktober besuchten die beiden gemeinsam die Louis-Vuitton-Show bei der Paris Fashion Week. Just Jared liegen Aufnahmen des gemeinsamen Auftritts vor, bei dem die Schauspielerin erstmals besonders prominent an der Seite des Musikers bei einer öffentlichen Veranstaltung zu sehen war. Seit Monaten sorgen gemeinsame Sichtungen der beiden für Spekulationen über eine mögliche Romanze. Eine offizielle Bestätigung ihrer Beziehung gibt es bislang allerdings nicht. Für Ana wäre es die erste öffentlich bekannte Romanze seit ihrer angeblichen Beziehung zu Tom Cruise (64), die Medienberichten zufolge im Herbst 2025 endete.

Erste Spekulationen über eine mögliche Beziehung kamen im Juli 2026 auf, als Ana und Beto mehrfach gemeinsam in Madrid gesehen wurden. Später sollen die beiden dort bei einem Konzert von Rubén Blades miteinander getanzt haben, wie ¡Hola! berichtete. Anfang August verbrachten sie dem Magazin zufolge zudem Zeit auf der Insel Formentera. Dort sollen die Schauspielerin und der Musiker sogar beim Küssen beobachtet worden sein. Die gemeinsamen Auftritte lieferten damit immer wieder neuen Stoff für die Gerüchte um eine Romanze.

Hinter dem Künstlernamen "Beto Montenegro" steckt Alberto Montenegro, der sich als Musiker längst einen Namen gemacht hat. 2007 gründete er gemeinsam mit drei Freunden in Caracas die Band Rawayana und steht bis heute als deren Frontmann auf der Bühne. Musikalisch bewegt sich die Gruppe zwischen Reggae, Funk, Rock, Pop und karibischen Einflüssen. Im Februar 2025 wurde Rawayana für das Album "¿Quién trae las cornetas?" mit einem Grammy in der Kategorie "Best Latin Rock or Alternative Album" ausgezeichnet. In seiner Dankesrede widmete Beto den Preis seinen venezolanischen Landsleuten und trug ein Gedicht über seine Heimat vor. Was ihn an der Musik besonders fasziniert, erklärte er 2023 gegenüber Athleisure Mag: "Weil Musik mich glücklich macht und mich zum Lächeln bringt. Ich finde, sie ist das beste Mittel, um meine Sicht auf das Leben auszudrücken."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ana de Armas bei der Louis-Vuitton-Show während der Paris Fashion Week 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / ana_d_armas Schauspielerin Ana de Armas im knappen Bikini und ihr Hund genießen den Urlaub am Pool.

Anzeige Anzeige

Instagram / ana_d_armas Ana de Armas mixt mit ihren Freundinnen Cocktails.