Macht Ana de Armas hier die Beziehung mit Alberto offiziell?

Ana de Armas (38) lässt tief blicken! Die Schauspielerin teilte am Mittwoch auf Instagram ein Bilderkarussell mit Eindrücken ihrer jüngsten Paris-Reise – und ausgerechnet die letzte Aufnahme sorgt nun für reichlich Gesprächsstoff. Darauf sind bei einem schicken Abendessen zwei Tischkarten zu sehen, die direkt nebeneinander platziert wurden. Auf der einen steht ihr vollständiger Name Ana Celia de Armas, auf der anderen der Name Alberto Montenegro. Damit bringt die Schauspielerin den venezolanischen Musiker Alberto "Beto" Montenegro erstmals selbst auf ihr Profil und scheint die seit Monaten brodelnden Liebesgerüchte auf denkbar subtile Weise zu bestätigen. Ein gemeinsames Foto gab es allerdings nicht, Beto selbst ist auf keinem der Bilder zu sehen. Und eine ausdrückliche Erklärung zu ihrem Beziehungsstatus? Fehlanzeige.

Dass zwischen den beiden mehr läuft, wird schon seit dem Sommer vermutet. Im Juli 2026 sollen Ana und der Sänger erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet worden sein. Im August wurde es dann deutlich eindeutiger: Während eines Urlaubs mit engen Freunden auf Formentera wurden die beiden beim leidenschaftlichen Küssen und Händchenhalten beobachtet. Bei einer Bootsfahrt kuschelten sie zudem in den Sonnenuntergang. Anfang Oktober folgte der nächste gemeinsame Auftritt: Am 6. Oktober besuchten sie im Rahmen der Paris Fashion Week die Modenschau von Louis Vuitton und anschließend eine glamouröse Afterparty. Bilder ihres mutmaßlichen Partners nahm Ana dennoch nicht in ihren neuen Social-Media-Rückblick auf. Stattdessen gewährt sie ihren Followern andere Einblicke in die Reise: Zu sehen sind unter anderem Selfies, ein Ausflug nach Versailles, eine Trainingseinheit im Fitnessstudio und mehrere Mahlzeiten. Erst die abschließende Aufnahme der beiden Tischkarten stellt eine direkte Verbindung zu Alberto her.

Auch abseits der Liebesgerüchte ist Beto längst mehr als nur "der Mann an Anas Seite". Hinter dem Künstlernamen steckt Alberto Montenegro, der 2007 mit Freunden in Caracas die Band Rawayana gründete und bis heute als Frontmann auf der Bühne steht. Der Sound der Gruppe: eine bunte Mischung aus Reggae, Funk, Rock, Pop und karibischen Einflüssen. Im Februar 2025 räumte Rawayana sogar einen Grammy ab. Ausgezeichnet wurde das Album "¿Quién trae las cornetas?" in der Kategorie "Best Latin Rock or Alternative Album". Bei der Preisverleihung nutzte Beto die Bühne für eine sehr persönliche Botschaft. In seiner Dankesrede widmete er die Auszeichnung seinen venezolanischen Landsleuten und trug ein Gedicht über seine Heimat vor. Wie sehr ihn Musik antreibt, hatte er schon 2023 im Interview mit Athleisure Mag erklärt: "Weil Musik mich glücklich macht und mich zum Lächeln bringt. Ich finde, sie ist das beste Mittel, um meine Sicht auf das Leben auszudrücken." Anas subtile Tischkarten-Andeutung aus Paris rückte auch Beto stärker in den Fokus.

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Getty Images Ana de Armas und Alberto "Beto" Montenegro bei der Louis Vuitton Womenswear Spring/Summer 2027 Show während der Paris Fashion Week

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Instagram / ana_d_armas Namensschilder von Ana de Armas und Alberto Montenegro

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Getty Images Ana de Armas bei der Louis-Vuitton-Show während der Paris Fashion Week 2026