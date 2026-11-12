Ana de Armas feiert mit Beto Montenegro ihr Red-Carpet-Debüt

Ana de Armas (38) und Beto Montenegro machen ihre Liebe offiziell! Am Mittwochabend zeigten sich die Schauspielerin und der Musiker zum ersten Mal gemeinsam als Paar in der Öffentlichkeit. Für die Gala "Person of the Year" der Latin Recording Academy kamen die beiden ins MGM Grand in Las Vegas. Vor den Fotografen präsentierten sich Ana und Beto bestens gelaunt und posierten vertraut Arm in Arm. Dabei zog vor allem der glamouröse Look der 38-Jährigen die Blicke auf sich: Ana trug ein transparentes Spitzenkleid des Labels Wiederhoeft, das sie mit Schmuck von Fiametta kombinierte. Beto erschien ebenfalls elegant an ihrer Seite. Der 37-Jährige war an diesem Abend allerdings nicht nur als Begleitung bei der Veranstaltung zu Gast. Ana unterstützte ihren Partner auch bei dessen musikalischem Auftritt, denn er gehörte mit seiner Band Rawayana zum Programm der hochkarätig besetzten Gala.

Beto stand gemeinsam mit Rawayana auf der Bühne, um bei der musikalischen Ehrung für Daddy Yankee (49) mitzuwirken. Der puerto-ricanische Musiker wurde bei dem Event der Latin Grammys als "Person of the Year" ausgezeichnet. Für Ana und Beto war der Abend der erste offizielle Auftritt als Paar. Gerüchte um eine Romanze gab es allerdings schon länger. Im August waren die Schauspielerin und der Musiker auf der spanischen Insel Formentera zusammen gesehen worden. Dort küssten sie sich und machten gemeinsame Fotos. Berichten zufolge könnten Ana und Beto sogar schon im Juli miteinander unterwegs gewesen sein. Wann genau ihre Beziehung begann, ist bislang jedoch nicht bekannt. Nach den bisherigen Sichtungen fernab offizieller Veranstaltungen wählten sie nun die Gala in Las Vegas für ihr gemeinsames Debüt auf dem roten Teppich und zeigten ihre Vertrautheit dort offen vor den Kameras.

Beto stammt aus Venezuela und ist vor allem als Leadsänger und Gitarrist von Rawayana bekannt. Die Band, die er 2007 mitgründete, vereint in ihrer Musik unter anderem Reggae, Funk, Rock, Pop und karibische Einflüsse. Mit diesem Mix hatte Rawayana bereits großen Erfolg: Die Musiker wurden schon mit einem Grammy und mit Latin Grammys ausgezeichnet. Doch Beto konzentriert sich nicht ausschließlich auf Rawayana. Der Musiker ist daneben an weiteren Projekten beteiligt. Dazu zählt die Supergroup Astropical, die er gemeinsam mit Li Saumet von Bomba Estéreo ins Leben rief. Ana ist international vor allem durch ihre Arbeit als Schauspielerin bekannt. Mit ihrem Auftritt an Betos Seite gewährte sie nun einen Einblick in ihr Privatleben. Nachdem die beiden zuvor lediglich bei gemeinsamen Unternehmungen gesichtet worden waren, präsentierten sie sich bei der Gala erstmals ganz offiziell zusammen vor einem großen Publikum.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ana de Armas und Rawayana-Sänger Alberto "Beto" Montenegro bei der "Person of the Year"-Gala der Latin Recording Academy in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Getty Images Ana de Armas und Beto Montenegro von Rawayana bei der Gala zu Ehren von Daddy Yankee in Las Vegas

Anzeige Anzeige