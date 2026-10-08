Heidi Klum und Tom lassen sich drittes Partnertattoo stechen

Wer bei Heidi Klum (53) und Tom Kaulitz (37) künftig beim Händchenhalten genauer hinschaut, könnte ein neues Detail entdecken: Das Ehepaar hat sich bei einem Trip nach Paris sein mittlerweile drittes Partnertattoo stechen lassen. Beide tragen nun den feinen Umriss eines Herzens auf der Handinnenfläche, direkt an der Daumenbasis. Die Platzierung folgt dabei einem ausgeklügelten Romantikkonzept: Die Motive sitzen jeweils auf der Seite, sodass sie sich beim Händchenhalten nahtlos ergänzen. Öffentlich gemacht hat die frische Nadelarbeit der Tokio Hotel-Gitarrist höchstpersönlich im Podcast "Kaulitz Hills". Im Videostream hielt er stolz seine linke Hand in die Linse. Wie wichtig dem Paar die Visite beim Tätowierer war, unterstreicht ein pikantes Detail: Heidi und Tom ergriffen dafür sogar vorzeitig die Flucht aus Céline Dions (58) Comeback-Konzert.

"Ich habe ein neues Tattoo bekommen, ein kleines Liebesherz", verkündete der Musiker stolz, woraufhin sich Zwillingsbruder Bill Kaulitz (37) die gewohnt spitzfindigen Kommentare sparte und die Aktion trocken mit einem knapp gehauchten "Romantisch" abhakte. Neu ist der Hang zur Tinte im Hause Klum-Kaulitz allerdings keineswegs. Bereits kurz nach dem ersten Kennenlernen im Frühjahr 2018 verewigten die beiden die Initialen des anderen auf dem Körper: Heidi verordnete sich ein opulentes "T" am Handgelenk, Tom zog mit einem "H" nach. Nach der Trauung 2019 folgten die ausgeschriebenen Vornamen – bei Heidi prangt der Schriftzug ihres Gatten seither unter dem Ehering.

Dass die beiden ihre Liebesbekundungen nicht im stillen Kämmerlein pflegen, ist ebenfalls keine Überraschung. Intime Schnappschüsse und öffentliche Schwüre gehören seit Jahren zum Standardrepertoire. Heidi betonte zuletzt mehrfach, trotz mancher Enttäuschung und gescheiterter Ehen nie den Glauben an die große Liebe verloren zu haben. Permanenter Körperschmuck als Romantikbeweis hat beim Model ohnehin Historie: 2008 ließ sie sich den Namen ihres damaligen Ehemanns Seal (63) großflächig auf den Unterarm zimmern, später flankiert von vier Sternen für die Kinder. Nach dem Ehe-Aus wanderten die Buchstaben über Jahre hinweg unter den Laser. Mit dem neuen Herz zeigt das Model allerdings unbeeindruckt, dass ihr der Glaube an die Ewigkeit schlicht nicht auszuradieren ist.

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Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2025

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Instagram / heidiklum Geburtstagsmoment zu dritt: Heidi, Tom und Bill strahlen für die Kamera.

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Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum beim HeidiFest im Hofbräuhaus München vor dem Oktoberfest 2026