Wenn Bill (37) und Tom Kaulitz (37) am 5. Dezember erstmals durch Wetten, dass..? führen, wird ein prominenter Zuschauer aller Voraussicht nach nicht vor dem Fernseher sitzen: Samuel Koch (39). Die Liveausgabe um 20:15 Uhr im ZDF dürfte der Schauspieler wohl verpassen. Mit seinem schweren Unfall in der Sendung im Jahr 2010 hat das allerdings rein gar nichts zu tun. Stattdessen steht Samuel an diesem Samstagabend vermutlich selbst im Scheinwerferlicht – auf einer Theaterbühne. Interesse am Debüt der Zwillinge hat er nämlich durchaus. Im Gespräch mit domradio.de erklärte er: "Natürlich würde ich das supergerne sehen mit diesem wunderbaren neuen Moderationsteam. Ich befürchte, da habe ich eine Theatervorstellung und bin auf der Bühne."

Seit der Spielzeit 2024/25 gehört Samuel fest zum Ensemble der Münchner Kammerspiele. Genau dieses Engagement dürfte nun dafür sorgen, dass er die Show aus Halle nicht live verfolgen kann. Für viele Zuschauer ist sein Name bis heute eng mit "Wetten, dass..?" verknüpft: 2010 wollte er in der Sendung mit speziellen Sprungstiefeln über ein fahrendes Auto springen, stürzte schwer und ist seitdem vom Hals abwärts gelähmt. Dennoch macht der Schauspieler keinen Bogen um die Neuauflage des Klassikers. Dass er die Premiere der Kaulitz-Brüder verpasst, liegt einzig an seinem eigenen Bühnenauftritt. Hätte er an diesem Abend keinen Einsatz im Theater, würde er nach eigener Aussage nur zu gerne zusehen, wie sich das neue Moderationsduo schlägt.

Für Bill und Tom, die 2005 mit ihrer Band Tokio Hotel und der Single "Durch den Monsun" schlagartig bekannt wurden, ist der 5. Dezember ein besonderer Termin: Zum ersten Mal übernehmen die Musiker gemeinsam die Moderation der traditionsreichen Samstagabendshow. Samuel ist dabei offenbar nicht der Einzige, der an diesem Abend andere Pläne hat. Nach Informationen von Blick hat Ex-"Wetten, dass..?"-Moderatorin Michelle Hunziker (49) den Zwillingen abgesagt und wird in der Ausgabe wohl nicht dabei sein. Wer stattdessen bei Bill und Tom in Halle auf der Couch Platz nimmt, ist bislang noch nicht vollständig bekannt.

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Imago Samuel Koch im September 2026 in Berlin

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Imago Samuel Koch bei der Eröffnung des 43. Filmfest München im Gasteig HP8 am 27. Juni 2026

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