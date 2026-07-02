Nach einer Woche trugen Heidi Klum und Tom Liebes-Tattoos

Heidi Klum (53) und Tom Kaulitz (36) haben ein überraschendes Liebesgeheimnis aus der Anfangszeit ihrer Beziehung gelüftet. Die Moderatorin und der Tokio Hotel-Gitarrist, die seit 2019 verheiratet sind, lernten sich im Mai 2018 kennen – und ließen sich nur eine Woche später passende Liebes-Tattoos stechen. In einer Instagram-Story erzählte Heidi jetzt, dass sie sich damals ein großes "T" auf das Handgelenk stechen ließ, während Tom ein ebenso großes "H" auf seiner Haut trägt. Mit dieser spontanen Tattoo-Aktion wollten die beiden ihre frische Liebe direkt für immer festhalten.

In der Story zeigte das Model ihren Followern die filigranen Motive und sprach über die besondere Bedeutung der kleinen Kunstwerke. Heidi verriet, dass die Buchstaben-Tattoos nicht die einzigen gestochenen Liebesbeweise sind, die sie und der Musiker teilen. Beide tragen zusätzlich ihre ausgeschriebenen Vornamen auf den Ringfingern – verziert mit einem Herzsymbol. Heidi hat also "Tom" samt Herz auf ihrem Finger, während Tom "Heidi" mit demselben romantischen Detail verewigt hat. Diese Tattoos sitzen genau dort, wo sonst Eheringe getragen werden, und unterstreichen so noch einmal, welche Rolle ihre Verbindung für sie spielte – und bis heute spielt.

Vor einer Woche hatte Tom in der Talkshow "Bestbesetzung" noch mehr Details über den Turbo-Start mit Heidi ausgeplaudert. "Bei Heidi und mir ging es von null auf hundert", sagte er. Kennengelernt haben sich die beiden demnach schon im März 2018 bei einer privaten Feier in Los Angeles. Tom schwärmte danach sogar gegenüber einem engen Freund: "Es war ganz toll und ich bin auf Wolke sieben." Und es ging nicht nur schnell, sondern auch direkt ernst weiter. Kurz darauf sollen die beiden zusammengezogen sein. Als es mit dem Geheimhalten nicht mehr klappte, machte Tom in der Sendung einen Witz daraus: "Dann haben wir irgendwann gesagt: Jetzt müssen wir aus dem Schlafzimmer auch mal raus."

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ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum, Cannes Mai 2026

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Instagram / heidiklum Heidi Klums Arm mit dem "T"-Tattoo, Juli 2026

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Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum beim amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc