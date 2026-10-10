Keiner will mehr zocken: Günther Jauch staunt bei WWM

Mit dieser Reaktion hatte wohl niemand gerechnet: Im Finale der "3-Millionen-Euro-Woche" von Wer wird Millionär? stand Günther Jauch (70) plötzlich vor einem Problem. Gleich drei Kandidaten, die zuvor jeweils 32.000 Euro erspielt hatten, verweigerten geschlossen die Teilnahme an der Auswahlfrage. Der Grund war schnell gefunden: Wer erneut auf dem Ratestuhl Platz nehmen wollte, musste den bereits gesicherten Gewinn riskieren, denn am Ende wären lediglich 7.000 Euro garantiert gewesen. Astrid Baus, ehemalige Mitarbeiterin eines Finanzamts, brachte die kollektive Absage laut Freenet trocken auf den Punkt: "So billig sind wir nicht zu haben."

Bei einer zweiten Auswahlrunde entschied sich Rentnerin Heidi Aster dann doch, es noch einmal zu versuchen. Ihr Antrieb klang allerdings wenig kämpferisch: "Ich wollte nur wegen dem schönen weichen Stuhl wieder her. Jetzt isses halt so, Schicksal", scherzte sie in der Show. Beim Quiz selbst lief es für Heidi jedoch durchaus erfolgreich, wie Freenet berichtet. Unter anderem griff sie auf den Telefonjoker Eckhard Freise zurück, den ersten Millionengewinner in der Geschichte der Quizshow. Am Ende konnte Heidi ihren bisherigen Gewinn von 32.000 Euro auf insgesamt 57.000 Euro steigern.

Mit dem Finale ging zugleich die 3-Millionen-Euro-Woche zu Ende, bei der verschiedene Altersgruppen gegeneinander antraten. Das Generationen-Special war für RTL auch quotentechnisch ein voller Erfolg, wie DWDL berichtet. Am Donnerstagabend schalteten 3,07 Millionen Zuschauer ein, womit erstmals in dieser Woche die Marke von drei Millionen geknackt wurde. Im Vergleich zum Vorabend kamen mehr als 300.000 Zuschauer hinzu. Noch höhere Werte erzielte RTL in diesem Jahr lediglich bei der ersten "3-Millionen-Euro-Woche" Anfang des Jahres.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"