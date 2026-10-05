Heute: Günther Jauch startet die "3-Millionen-Euro-Woche"

Bei Wer wird Millionär? startet eine Spezialwoche der Superlative: Ab heute läuft bei RTL die neue "3-Millionen-Euro-Woche der Generationen". An drei Vorrundenabenden treten ganz unterschiedliche Altersgruppen auf dem Ratestuhl gegenüber von Günther Jauch (70) an. Wer sich in seiner Runde durchsetzt und mindestens 16.000 Euro erspielt, zieht ins große Finale am Donnerstag, dem 8. Oktober, ein. Dort geht es um die höchste Gewinnsumme, die es bei "Wer wird Millionär?" zu holen gibt: Die erfolgreichen Quizzer können um einen Jackpot von bis zu drei Millionen Euro spielen. Bislang konnte allerdings noch niemand den Rekordbetrag knacken, wie tz berichtet. Den bisherigen Bestwert des Specials hält weiterhin Anja Beyer: In der ersten Ausgabe des Formats erspielte sie sich 2022 insgesamt 290.000 Euro.

Den Auftakt machen am Montag acht junge Erwachsene, die gerade volljährig geworden sind. Am Dienstag ist die Generation Ü30 an der Reihe, bevor am Mittwoch acht Rentner ihr Wissen unter Beweis stellen. Besonders spannend wird es für die Qualifizierten am Finalabend: Dort unterbreitet Günther den Finalisten ein Angebot, bei dem sie eine schwierige Entscheidung treffen müssen. Sie können ihren bereits erspielten Gewinn sicher mitnehmen – oder alles auf eine Karte setzen und die Summe für die Chance auf drei Millionen Euro riskieren. Alle vier Ausgaben der Spezialwoche laufen bei RTL. Wer eine Folge verpasst, kann sie außerdem beim Streamingdienst RTL+ nachholen.

Das Generationenmotto soll die Spezialwoche klar von den regulären Ausgaben abheben. Zwar treten die verschiedenen Altersgruppen an getrennten Abenden an, am Ende zeigt sich jedoch auch, welche Generation die meisten Plätze im Finale ergattern kann. Durch die Sendungen führt erneut Günther, der die deutsche Ausgabe von "Wer wird Millionär?" bereits seit dem Start im Jahr 1999 moderiert. Anfang September 2026 feierte die Quizshow ihr 27-jähriges Bestehen, während ihr langjähriger Gastgeber im Juli 70 Jahre alt wurde. Dabei wollte der Quizmaster die Show ursprünglich überhaupt nicht moderieren.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026

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Getty Images Günther Jauch, Moderator