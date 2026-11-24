Dieser Versprecher ist bis heute einer der denkwürdigsten Momente in der Geschichte von Wer wird Millionär?. In einer Ausgabe aus dem Jahr 2015 verriet Günther Jauch (70) seinem Kandidaten versehentlich die richtige Antwort. Damals saß Hendrik Brand aus Münster auf dem Ratestuhl und musste für 16.000 Euro eine knifflige Frage beantworten. Gesucht war das Schloss, das sich in derselben Stadt wie Schloss Charlottenburg befindet. Zur Auswahl standen Sanssouci, Neuschwanstein, Bellevue und Schönbrunn. Da der Student unsicher war, wollte er seinen Telefonjoker nutzen. Bevor es dazu kam, rutschte dem Moderator vor laufender Kamera eine verräterische Frage heraus: "Sie waren noch nie in Berli…?" Damit gab er den entscheidenden Hinweis, denn Schloss Bellevue befindet sich in Berlin.

Auf die unerwartete Hilfestellung reagierte der Kandidat schlagfertig: "Ich wollte mich eigentlich telefonisch absichern, aber so geht es auch", kommentierte Hendrik in der Show. "Mann, bin ich blöd", ärgerte sich der Quizmaster. Anschließend versuchte er alles, um seinen Gast doch noch zu verunsichern. Doch Hendrik ließ sich nicht beirren und blieb bei seiner Antwort. Später bezog der Moderator sogar den Telefonjoker des Studenten in den Scherz ein und gestand offen: "Ich habe hier einen schrecklichen Fehler gemacht und dem Herrn Brand alles vorgesagt." Im weiteren Verlauf der Sendung erspielte der Kandidat 64.000 Euro. Auch über seine Pläne für das Preisgeld sprach Hendrik. Er wollte das Geld für Reisen nutzen. Berlin stand dabei allerdings nicht ganz oben auf seiner Wunschliste: Nach eigener Aussage zog es ihn eher in die Antarktis.

Das Jahr 2015 hielt für die RTL-Quizshow noch einen weiteren außergewöhnlichen Moment bereit, der allerdings ganz anders ausging. Die damalige Studentin Tanja Fuß sorgte für den kürzesten Auftritt auf dem Ratestuhl in der Geschichte von "Wer wird Millionär?". Nach gerade einmal rund 45 Sekunden war ihre Spielrunde bereits vorbei. Sie scheiterte schon an der ersten Frage um 50 Euro und musste ohne Gewinn nach Hause gehen. Damit hält sie bis heute einen Negativrekord in der Show. Die beiden Auftritte könnten kaum unterschiedlicher sein: Während Tanja den Ratestuhl in Rekordzeit wieder verlassen musste, profitierte Hendrik im selben Jahr von Günthers unfreiwilliger Hilfestellung.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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