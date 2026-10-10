Oliver Pocher spricht ehrlich über Liebesleben nach Amira

Oliver Pocher (48) hat überraschend offen darüber gesprochen, welche Rolle Gefühle für ihn beim Sex spielen. Der derzeitige Single kann sich demnach nicht ohne emotionale Verbindung auf körperliche Nähe einlassen. In der aktuellen Folge des Podcasts "Patchwork Boys" tauscht sich der Comedian mit Pietro Lombardi (34) über das Liebesleben nach langjährigen Partnerschaften aus. Dabei bringt Oliver seine persönliche Haltung mit einem intimen Geständnis auf den Punkt: "Ohne Herz kriege ich keine Erektion." Sowohl Oliver als auch Pietro fällt es offenbar schwer, eine vergangene Beziehung emotional sofort abzuhaken und sich direkt auf eine neue Frau einzulassen. Sich einfach so auf eine neue Frau einzulassen, funktioniert bei ihnen offenbar nicht auf Knopfdruck – Kopf und Herz müssen mitspielen. Unverbindliche Intimität scheint für beide nach dem Ende einer Partnerschaft zunächst keine Option zu sein.

Oliver vermutet, dass auch die unterschiedliche Verarbeitung von Liebeskummer zu ihrem Singledasein beiträgt. Er und Pietro bräuchten nach einem gebrochenen Herzen offenbar mehr Zeit, während ihre früheren Partnerinnen schneller nach vorn blickten. Im Podcast erklärt der Comedian, wie lange eine solche Phase seiner Ansicht nach dauern kann: "Man sagt, nach einer Trennung braucht man die Hälfte der Zeit, die man mit jemandem zusammen gewesen ist, bis man es wirklich verarbeitet hat." Pietro kann das nachvollziehen: Auch er habe direkt nach Trennungen nicht einfach mit anderen Frauen schlafen können. Bei seinen wiederholten Beziehungspausen habe schließlich immer die Möglichkeit einer Versöhnung im Raum gestanden. Eines stellt der Sänger im Podcast allerdings klar: Diese emotionale Blockade treffe ihn ausschließlich nach Trennungen. Wildere Phasen habe er in der Vergangenheit durchaus erlebt.

Wie präsent vergangene Beziehungen für Oliver noch sind, war bereits kürzlich Thema bei den "Patchwork Boys". Pietro Lombardi fragte seinen Podcastkollegen damals ganz direkt, ob dieser seine Ex-Frau Amira Aly (34) noch liebe. Oliver beantwortete das mit einem klaren Nein. Völlig bedeutungslos ist die Moderatorin für ihn deshalb jedoch nicht. Mit Amira hat er zwei seiner insgesamt fünf Kinder. Die drei älteren stammen aus seiner Beziehung mit Sandy Meyer-Wölden (43), zu der er ebenfalls weiterhin Kontakt pflegt. Die beiden zeigten sich zuletzt sogar gemeinsam auf dem Oktoberfest und bewiesen damit, dass das Verhältnis zwischen ihnen entspannt ist.

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Imago Oliver Pocher, Januar 2026

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Imago Oliver Pocher und Pietro Lombardi beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni in Bonn

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Imago Oliver Pocher beim Hannover 96 Renntag, Mai 2026