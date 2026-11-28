Im Schlagabtausch zwischen Oliver Pocher (48) und Anne Wünsche (35) wird die nächste Runde eingeläutet. Der Comedian hat in seiner Instagram-Story einen Ausschnitt von Annes Twitch-Livestream geteilt, in dem die Influencerin mit ihrer Tochter Miley Wünsche in der Küche hantiert. Dort diskutiert das Mutter-Tochter-Duo über Erziehung, über Mobbing und über die Frage, wie viel Verantwortung Eltern dabei tragen. Während der Diskussion fällt Anne Miley offenbar mehrfach ins Wort, woraufhin sie schimpft: "Nein, jetzt reicht's dir. Du lässt mich doch mal ausreden. Es nervt, dass du mich nicht ausreden lässt." Was Oliver von dem Gespräch hält, zeigt die eingeblendete Botschaft: "Wenn die Tochter zehnmal empathischer, schlauer und sympathischer ist als die Mutter!"

Inhaltlich scheinen Mutter und Tochter jedoch unterschiedliche Ansichten zu vertreten. Anne betont, dass sie ihren Lebensweg ganz bewusst gewählt habe und darin nichts Verwerfliches sehe. Ihrer Meinung nach liegt das Problem woanders: Eltern sollten genauer hinschauen, wie ihre Kinder mit Menschen umgehen, die anders aussehen oder anders leben. "Und ich finde, die Eltern sollten viel mehr auf ihre Kinder achten, wie sie mit anderen Leuten umgehen. Also, da fängt es schon an mit der Erziehung", erklärt sie in dem Clip. Miley sieht das anders. Sie hält nichts davon, den Eltern pauschal die Verantwortung zuzuschieben. Kein Erwachsener wolle, dass das eigene Kind andere mobbt, argumentiert sie. Außerdem bekämen Mütter und Väter oft gar nicht mit, wie sich ihr Nachwuchs in der Schule verhalte. Ihr Fazit fällt eindeutig aus: "Ich glaube nicht, dass die Eltern da so richtig dran schuld sind."

Der Dauerzoff von Anne und Oliver hat in der Vergangenheit bereits hohe Wellen geschlagen. Die dreifache Mutter hatte dem Berliner Kurier vor wenigen Wochen bestätigt, wegen erneut aufgegriffener Behauptungen über angeblich gekaufte Instagram-Follower, Likes und Kommentare ihren Anwalt eingeschaltet zu haben. Oliver soll diese unter anderem in seinem Podcast "Patchwork Boys" wiederholt haben. Dabei hatte ihm das Landgericht Hamburg die weitere Verbreitung der Behauptungen Ende 2025 untersagt. Bei einem Verstoß drohten ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder sogar Ordnungshaft. "Wir haben es schon beim Anwalt eingereicht", hatte Anne erklärt.

Anzeige Anzeige

Imago Oliver Pocher, Januar 2026

Anzeige Anzeige

miley.viral Miley und ihre Mutter, Influencerin Anne Wünsche, im Juni 2026

Anzeige Anzeige