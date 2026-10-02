"Chemie noch da": Olli Pocher reflektiert Gefühle für Amira

Oliver Pocher (48) stichelt regelmäßig öffentlich gegen seine Ex-Frau Amira Aly (34). Aber wie steht der Comedian wirklich zu ihr? Diese Frage beantwortet er in der aktuellen Folge seines Podcasts "Patchwork Boys". Pietro Lombardi (34) geht ohne Umwege in die Offensive und will von seinem Mitbewohner wissen: "Liebst du sie noch?" Ollis erste Reaktion fällt kurz und deutlich aus: "Nein." Gleichgültig ist ihm die Mutter seiner beiden jüngsten Söhne aber keineswegs. Im Gegenteil: Seine Gefühle hätten lediglich eine andere Form angenommen. "Das ist… Sagen wir mal so. Anders. Es gibt ja durchaus andere Arten der Liebe. Durchaus freundschaftliche zu der Mutter… Genauso wie bei Sandy. Ich war ja mit Sandy auch auf dem Oktoberfest", stammelt er.

Pietro schmunzelt und wirkt wenig überzeugt. Er wünscht seinem Kollegen: "Genauso wie ich mich mit Laura verstehe, möchte ich das auch mit dir und Amira haben." Er erklärt dem Livepublikum, das während der Podcastaufzeichnung anwesend war: "Ich war auf dem Kindergeburtstag. Ich war auf dem Geburtstag von Ollis Kindern und Amira war auch da. Die Chemie ist ja noch da." Oliver kann sich daraufhin einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Ja, Glycerin. Das kennt man ja, das ist wie so eine Atombombe." Wenig später räumt er jedoch in einem versöhnlichen Ton ein, dass er eigentlich kein Problem mit der Moderatorin habe.

Pietro macht in dem Gespräch deutlich, dass er selbst Amira nicht böse sein könne: Der Sänger verbringt viel Zeit mit den gemeinsamen Söhnen von Amira und Olli und schaut mit den Kleinen regelmäßig Filme. Olli richtet den Blick wiederum auf den neuen Partner seiner Ex, Christian Düren (36). "Es ist ja für den Christian auch sehr schwierig. Der hat da immer zwei Mini-Ollis rumspringen. Die ganze Zeit siehst du die da rumspringen und so. Da hast du so mittelmäßig Bock drauf", scherzt der Moderator. Oliver vermutet auch, dass das ein Grund dafür ist, warum Laura Maria Rypa keinen neuen Partner hat. Sie hat zwei gemeinsame Söhne mit Pietro. Der Musiker überlegt: "Da muss jemand sein, der in meine Fußstapfen treten könnte."

Pietro fällt allerdings eine weitere Sache auf: In ihrem eigenen Podcast beziehe sich Amira immer wieder auf Olli, ohne seinen Namen direkt in den Mund zu nehmen. Unter anderem spreche sie über ein toxisches Männerbild und spiele auf Olli an. Für diesen Fokus hat Amiras Ex eine simple Erklärung parat. Er führt die häufigen Anspielungen auf "Amiras Hormone während ihrer Schwangerschaft" zurück. Seine frühere Ehefrau erwartet aktuell ihr erstes Kind mit Christian. Im Gespräch mit Bunte prophezeite Olli, dass die Moderatoren nach der Geburt des Mädchens vermutlich nicht lange zusammenbleiben werden.

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Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly, 2022

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Instagram / oliverpocher Amira Pocher, Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden

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Coldrey, James Oliver Pocher und Pietro Lombardi, März 2017 in Berlin

Imago Amira Aly und Christian Düren im Juli 2025