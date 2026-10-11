Diese Schönheitseingriffe bereut Jenny Grassl heute zutiefst

Jenny Grassl (25) bereut mittlerweile einige ihrer früheren Schönheitseingriffe. In einem aktuellen TikTok-Video spricht die Reality-TV-Bekanntheit offen darüber, wie sehr sie sich in jungen Jahren von den Schönheitsidealen in den sozialen Medien beeinflussen ließ. Bereits mit 18 Jahren habe sie begonnen, sich die Lippen aufspritzen zu lassen, weil sie den vermeintlich perfekten Frauen im Netz nacheifern wollte. Auch für eine Brustvergrößerung entschied sie sich damals, obwohl sie mit ihrer ursprünglich kleinen Oberweite eigentlich zufrieden gewesen sei. Heute blickt Jenny deutlich kritischer auf diese Entscheidungen zurück und möchte wieder natürlicher aussehen. Erste Schritte in diese Richtung hat sie bereits unternommen: Die Filler in ihren Wangen und am Kinn ließ die Influencerin inzwischen auflösen. Auch ihre aufgespritzten Lippen könnte sie sich künftig wieder verändern lassen, indem sie die dortigen Filler ebenfalls entfernen lässt.

Während Jenny sich in dem TikTok-Clip schminkt, reflektiert sie, wie schnell sie durch den Einfluss von Social Media in einen regelrechten Schönheitswahn geraten sei. Dabei habe sie ursprünglich überhaupt nicht vorgehabt, ihr Aussehen derart stark zu verändern. Umso glücklicher sei sie nun darüber, dass ihr Gesicht nach dem Auflösen der Filler wieder schmaler wirke. Ihre Erfahrungen nimmt die Reality-TV-Bekanntheit zum Anlass, anderen Frauen eine wichtige Botschaft mitzugeben. "Bitte verstellt euch nicht oder versucht, irgendwas zu sein, das ihr nicht seid, denn wir brauchen das alles nicht. Wir sind gut so, wie wir sind", appelliert sie an ihre Follower. In der Kommentarspalte erhält Jenny für ihre selbstkritischen Worte zahlreiche positive Reaktionen. "Richtig gut, wie du das reflektierst!", lobt eine Nutzerin. Eine andere findet, dass die Influencerin ohnehin nicht so viel Make-up benötige, und begrüßt ihre Entscheidung, wieder mehr auf Natürlichkeit zu setzen. Auch weitere Nutzer unterstützen Jenny auf ihrem Weg zurück zu ihrem ursprünglichen Aussehen.

Bis Jenny sich tatsächlich dazu durchringen konnte, einen Teil ihrer Schönheitseingriffe rückgängig zu machen, verging allerdings einige Zeit. Erst kürzlich ließ sie nach jahrelangem Überlegen einen Teil ihrer Wangenfiller mithilfe von Hylase auflösen. Obwohl ihr Gesicht unmittelbar nach der Behandlung noch deutlich angeschwollen war, zeigte sie sich erleichtert über diesen Schritt. Schließlich hatte sie lange mit der Entscheidung gehadert, bevor sie sich zu dem Eingriff traute. Auch ihre Mutter hatte Jenny in der Vergangenheit bereits auf die Veränderungen ihres Aussehens angesprochen. Sie habe ihrer Tochter damals deutlich gemacht, dass sie die optischen Folgen der Behandlungen nicht mehr schön finde. Rückblickend beschäftigt die Reality-TV-Bekanntheit deshalb vor allem eine Frage: Warum habe sie selbst so lange nicht erkannt, wie sehr sich ihr Gesicht durch die zahlreichen Beautyeingriffe verändert hatte?

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TikTok / jennygrassl_ Jenny Grassl, September 2026

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Instagram / der.facharzt Jenny Grassl in Behandlung bei Manuel Dichtl 2022

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Instagram / jennygrassl_ Jenny Graßl, Influencerin