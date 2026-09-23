"Innerer Kampf": Jenny Grassl teilt Filler-Auflösungs-Update

Jenny Grassl (25) hat sich nach jahrelangem Überlegen dazu entschieden, einen Teil ihrer Wangenfiller auflösen zu lassen. Kurz nach der Behandlung mit Hylase meldete sich die Reality-TV-Bekanntheit auf TikTok bei ihren Followern und berichtete, wie es ihr seit dem Eingriff geht. Ihre Wangen seien sowohl am Vortag als auch zum Zeitpunkt der Aufnahme noch stark geschwollen gewesen. Trotzdem ist Jenny erleichtert, dass sie den lange aufgeschobenen Schritt endlich gewagt hat. "Ich habe nach jahrelanger Überlegung endlich was in meinem Gesicht aufgelöst. Und zwar habe ich meine Wangen unten aufgelöst. Und ich bin so stolz auf mich", erzählte sie in dem Video. Damit macht die Influencerin einen Teil der Beautyeingriffe rückgängig, die sie in den vergangenen Jahren an ihrem Gesicht hatte vornehmen lassen.

Wie viel Überwindung die Entscheidung sie gekostet hat, machte Jenny in ihrem Video deutlich: "Aber wenn man wirklich eine Blindness hat, dann ist Auflösen wirklich so ein großer Step und so ein innerer Kampf mit einem. Es ist wirklich nicht zu unterschätzen." Rückblickend sieht die Reality-TV-Bekanntheit ihre früheren Beautyeingriffe kritisch. Sie habe lange geglaubt, dass ihr Gesicht mit immer mehr Hyaluron automatisch schöner werde, und dabei nicht mehr erkannt, wann es zu viel war. Die regelmäßigen Behandlungen beschreibt sie heute sogar als etwas Suchtähnliches. Wie ihr Gesicht ohne einen Teil der Filler aussieht, möchte Jenny nun gemeinsam mit ihren Followern herausfinden. Auf TikTok will sie täglich zeigen, wie die Schwellung nach der Hylase-Behandlung zurückgeht und sich das Ergebnis entwickelt.

Jenny ließ ihre Follower nicht lange auf das nächste Update warten. Bereits drei Tage nach dem Eingriff zeigte sie auf TikTok, wie ihr Gesicht nach der Fillerauflösung aussah. Die Veränderung sei ihrer Meinung nach deutlich zu erkennen – und mit dem Ergebnis zeigte sich die Reality-TV-Bekanntheit rundum zufrieden. Auch Schmerzen habe sie während der Behandlung nach eigenen Angaben nicht gehabt. Mit dem Auflösen der Wangenfiller kommt Jenny ihrem Wunsch nach einem natürlicheren Aussehen einen Schritt näher. Schon zuvor hatte sie angekündigt, einige ihrer früheren Beautyeingriffe nach und nach rückgängig machen zu wollen.

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Instagram / jennygrassl_ Jenny Grassl, Reality-TV-Bekanntheit

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TikTok / jennygrassl_ Jenny Grassl, September 2026

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Instagram / der.facharzt Jenny Grassl in Behandlung bei Manuel Dichtl 2024