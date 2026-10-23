Nach "AYTO": Jenny Grassl heizt Liebesgerüchte um Brian an

Jenny Grassl (25) heizt die Liebesgerüchte um Brian ordentlich an. Die beiden Realitystars kennen sich aus Are You The One – Reality Stars in Love und "#CoupleChallenge – Halloween". Nun sorgte Jenny in einer Fragerunde auf Instagram mit einer vielsagenden Antwort für Aufsehen. Dort wollte ein Follower wissen, ob nach den Dreharbeiten zu "AYTO" noch etwas zwischen ihr und einem der Kandidaten gelaufen sei. Statt einer eindeutigen Erklärung veröffentlichte die Reality-TV-Bekanntheit ein Selfie, auf dem ein tätowierter Männerarm ihr Gesicht streift. Um wessen Arm es sich handelt, verriet sie nicht. In den sozialen Medien äußern jedoch viele die Vermutung, dass die Tattoos Brian gehören könnten. Eine offizielle Bestätigung, dass tatsächlich er auf dem Foto zu sehen ist oder die beiden ein Paar sind, gab es von ihr allerdings nicht. Gerade diese offen gelassene Antwort hat die bereits kursierenden Spekulationen über eine mögliche Romanze weiter angefacht.

Dass Jenny und Brian offenbar eine enge Verbindung haben, deutete sie in der Instagram-Fragerunde selbst an. "Ja, Brian und ich haben uns schon bei AYTO extrem gut verstanden und auch bei CC hat es zwischen uns echt gut gepasst und ja ...", schrieb sie zu dem Selfie und beendete ihre Antwort mit drei Auslassungspunkten. Dabei ließ sie viel Raum für Spekulationen. Die Gerüchteküche brodelte ohnehin schon: In den sozialen Medien wurde bereits gemunkelt, dass zwischen den beiden mehr laufen könnte. Brian soll zuvor angeblich wiederholt in Jennys Inhalten aufgetaucht sein. Die Mischung aus der offen gelassenen Aussage, dem Selfie und dem nicht näher erklärten Männerarm sorgt nun erst recht für Spekulationen, ob die Realitystars inzwischen mehr als nur Freunde sind.

Jenny und Brian standen erstmals bei "Are You The One – Reality Stars in Love" gemeinsam vor der Kamera. Deshalb kannten sie sich bereits, als sie sich später in "#CoupleChallenge – Halloween" erneut begegneten. Brian zog in der dritten Folge der RTL+-Show zusammen mit seinem Vater Rolf als neues Team ins Camp ein. Jenny erkannte Brian sofort wieder. Ihre aktuelle Aussage, dass es auch bei der Halloween-Ausgabe von "#CoupleChallenge" zwischen ihnen gut gepasst habe, knüpft genau an dieses Wiedersehen an. Ob sich aus der Vertrautheit nach den Dreharbeiten tatsächlich eine Liebesgeschichte entwickelt hat, verriet die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Fragerunde jedoch nicht. Auch Brian äußerte sich bislang nicht zu den Gerüchten.

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Instagram / jennygrassl_ Jenny Grassl, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / jennygrassl_ Jenny Grassl, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Brian