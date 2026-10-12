Laura Wontorra begeistert Fans mit Babybauchfoto im Urlaub

Erst vor wenigen Tagen verkündete Laura Wontorra (37) ihre Schwangerschaft – nun dürfen sich ihre Fans über weitere private Einblicke freuen. Auf Instagram veröffentlichte die 37-jährige Moderatorin eine Bilderreihe von ihrer Mittelmeerkreuzfahrt, die sie gemeinsam mit ihrem Partner Riccardo Basile (34) an Bord der "Europa 2" verbrachte. Die Aufnahmen zeigen das Paar nicht nur während der Reise auf dem Schiff, sondern auch bei einem Zwischenstopp in Rom. Dort ließ sich Laura unter anderem vor dem berühmten Kolosseum fotografieren. Auf einem weiteren Schnappschuss setzt die werdende Mutter ihren wachsenden Babybauch in Szene und zeigt damit erneut, wie sehr sich ihr Leben gerade verändert. Für Laura und Riccardo, die gemeinsam ihr erstes Kind erwarten, dürfte die Reise eine besonders schöne Erinnerung sein.

Auf den Urlaubsbildern präsentiert sich Laura unter anderem in High Heels an Deck und genießt die Aussicht bei Sonnenuntergang. Besonders ins Auge fällt ein Video, in dem ihre wachsende Babykugel deutlich zu erkennen ist. Zu den Aufnahmen schrieb die Moderatorin: "Ich blicke zurück auf eine wunderschöne Reise und eine wohltuende Länderspielpause an einem meiner Lieblingsorte." Dass die Kreuzfahrt für Laura und Riccardo eine besondere Bedeutung hat, deutete sich bereits bei ihrer Schwangerschaftsverkündung an. Damals hatten die werdenden Eltern ein gemeinsames Foto geteilt, das offenbar ebenfalls während der Reise entstanden war. Dazu veröffentlichten sie ein Ultraschallbild und machten damit ihr Babyglück offiziell. Zeit für die Auszeit hatte Laura während der Länderspielpause: Bei den ersten vier Partien unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp (59) stand sie nicht am Spielfeldrand im Einsatz.

Ihre Liebe zu Riccardo machte Laura erst Anfang 2026 öffentlich. Wie seine Partnerin ist auch der Sky-Moderator beruflich vor der Kamera zu Hause. Laura lebt bereits seit einiger Zeit in Köln, wo auch ihr Arbeitgeber RTL seinen Hauptsitz hat. Im Sommer 2026 stellte sich die 37-Jährige beruflich neu auf und wechselte von DAZN zu RTL und Sky. Bekannt ist sie allerdings längst nicht nur für ihre Einsätze als Sportmoderatorin. Auch in der Unterhaltungsbranche hat sich Laura einen Namen gemacht und war unter anderem in beliebten TV-Formaten wie Deutschland sucht den Superstar und Grill den Henssler zu sehen. Damit ist die werdende Mutter sowohl im Sportfernsehen als auch in der Unterhaltung regelmäßig präsent.

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Instagram / laurawontorra Laura Wontorra, Oktober 2026

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Instagram / laurawontorra Laura Wontorra, Moderatorin

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Imago Riccardo Basile und Laura Wontorra beim Almauftrieb auf der Theresienwiese während des Oktoberfests 2026 in München