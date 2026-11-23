Mit einer unerwartet persönlichen Frage hat Joachim Llambi (62) seine Kollegin Laura Wontorra (37) bei Grill den Henssler überrascht. Im Koch-Coach-Special der VOX-Show servierte Spitzenkoch Alexander Wulf eine Hochzeitssuppe, die den Juror offenbar auf eine ganz andere Idee brachte. "Hochzeitssuppe? Ist's bald so weit?", hakte Joachim während der Aufzeichnung in Köln nach und stellte mit einem kurzen "Bei dir?" klar, dass seine Frage an Laura gerichtet war. Die Moderatorin erwartet mit ihrem Partner Riccardo Basile (35) derzeit ihr erstes gemeinsames Kind, doch über mögliche Hochzeitspläne wollte sie sich offenbar nicht ausfragen lassen. Statt auf die neugierige Nachfrage ihres Kollegen näher einzugehen, antwortete sie lediglich mit einem knappen "Nein." Ob eine Trauung für das Paar grundsätzlich infrage kommt oder wie Laura den spontanen Vorstoß fand, ließ sie offen.

Laura und Sky-Moderator Riccardo sind seit 2026 liiert und machten Anfang Oktober öffentlich, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die neugierige Nachfrage zu einer möglichen Hochzeit war allerdings längst nicht der einzige unterhaltsame Moment des Koch-Coach-Specials, in dem Steffen Henssler (54) gegen die Spitzenköche Alexander, Ali Güngörmüş und Elif Oskan antrat. Auch zwischen dem Gastgeber und Laura flogen immer wieder die Sprüche. Beim Schnitzelklopfen lieferten sich die beiden ein zweideutiges Wortgefecht, das für einige Lacher sorgte. Ali blieb ebenfalls nicht verschont: Weil sich seine Stirn kaum bewegte, konnte sich die Moderatorin einen Seitenhieb zum Thema Botox nicht verkneifen. Kulinarisch behielt am Ende jedoch Steffen die Oberhand. Mit 99 zu 87 Punkten setzte er sich gegen seine drei Herausforderer durch und sicherte sich erneut den Sieg in seiner eigenen Show.

Wie glücklich Laura mit Riccardo ist, hatte sie erst kürzlich bei einem anderen Auftritt in "Grill den Henssler" durchblicken lassen. Damals waren die Ehrlich Brothers zu Gast und bezogen die Moderatorin in eines ihrer Experimente ein. Dafür sollte sie sich an einen besonders schönen Moment aus den vergangenen zwei Wochen erinnern, bevor im Verlauf des Zaubertricks plötzlich ein Bierglas zersprang. Andreas und Chris Ehrlich nahmen das zum Anlass, das Gespräch auf Lauras neuen Partner zu lenken. Die reagierte mit einem breiten Strahlen und machte aus ihrer Begeisterung für Riccardo keinen Hehl. Während sie ihre Gefühle für den Sky-Moderator damals also durchaus offen zeigte, gab sie sich bei Joachims Frage nach einer möglichen Hochzeit nun deutlich zurückhaltender. Ob die beiden irgendwann vor den Traualtar treten möchten, bleibt damit weiterhin offen.

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Collage: Wehnert, Matthias / ActionPress, Getty Images Collage: Joachim Llambi und Laura Wontorra

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Fine Lohmann Laura Wontorra und Steffen Henssler in der Show "Grill den Henssler"

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