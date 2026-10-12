Letzter Wunsch mit 93: Kim Novak will kompostiert werden

Kim Novak (93) hat jetzt verraten, was nach ihrem Tod mit ihr geschehen soll – und ihr Wunsch ist ungewöhnlich. In einem Interview erklärte die Hollywoodlegende nun, dass ihr Körper kompostiert werden soll. Aus ihren sterblichen Überresten sollen anschließend Bäume gepflanzt werden. Die "Vertigo"-Darstellerin lebt heute auf einer Ranch im US-Bundesstaat Oregon und hofft, dass ihre Freunde diesen Wunsch eines Tages erfüllen. Angst macht ihr der Gedanke an das eigene Ende offenbar nicht. Vielmehr empfindet sie die Vorstellung als tröstlich. "Ich denke inzwischen so darüber: Wenn ich gehe, ist es okay, denn ich werde Teil dieses wunderschönen Baumes und weiterwachsen", erklärte sie gegenüber peta. Für Kim wäre der Tod damit kein endgültiger Abschied, sondern eher ein Weiterleben in der Natur.

Im Interview sprach die Schauspielerin auch darüber, wie sehr Tiere ihr Leben geprägt haben. Über die Jahre teilte sie ihr Zuhause nicht nur mit Hunden, Vögeln und Pferden, sondern auch mit einer Ziege und einer Schlange namens Sincerely. Erst ihr Rückzug aus Hollywood habe ihr die Möglichkeit gegeben, sich mit Tieren zu umgeben und dabei mehr über sich selbst herauszufinden. Anders als in der Filmwelt sei es ihren tierischen Begleitern egal gewesen, wie erfolgreich sie war, wie viel Geld sie verdiente oder wo sie lebte. Entscheidend sei vielmehr Vertrauen gewesen. "Als sie lernten, mir zu vertrauen, lernte ich, mir selbst am meisten zu vertrauen", fasste Kim diese Erfahrung zusammen.

Berühmt wurde Kim in den 1950er-Jahren und stieg innerhalb kurzer Zeit zu einem der größten Hollywoodstars ihrer Zeit auf. Besonders in Erinnerung blieb ihre Rolle in Alfred Hitchcocks Klassiker "Vertigo" an der Seite von Jimmy Stewart. Außerdem spielte sie in Filmen wie "Picknick", "Der Mann mit dem goldenen Arm" und "Meine Braut ist übersinnlich". 1966 zog sich Kim jedoch weitgehend aus Hollywood zurück und ließ sich in Big Sur in Kalifornien nieder. In der Dokumentation "Kim Novak's Vertigo" sprach sie später offen darüber, wie belastend sie das Showbusiness empfunden hatte. Hollywood könne Menschen vollständig vereinnahmen, erklärte sie damals und verwies dabei unter anderem auf ihre Bekannte Marilyn Monroe. Nach ihrem Abschied von der Filmbranche lebte Kim überwiegend auf dem Land. 1976 heiratete sie den Pferdetierarzt Robert Malloy, mit dem sie später auf eine Ranch in Oregon zog. Die beiden blieben bis zu Roberts Tod im Jahr 2020 verheiratet. Heute scheint die Schauspielerin dort genau das gefunden zu haben, was ihr in Hollywood und in ihrer Kindheit lange gefehlt hatte: Ruhe, Natur und ein Leben, das sich nicht mehr um Ruhm dreht.

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Getty Images Kim Novak, Schauspielerin

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Getty Images Kim Novak beim Filmfestival in Venedig, September 2025

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Getty Images Kim Novak in New York, 1956

Kim Novak möchte kompostiert werden, damit aus ihr Bäume wachsen: Findet ihr diesen Wunsch schön? Ja, total – das ist ein besonders friedlicher und natürlicher Gedanke. Nein, das wäre mir zu ungewöhnlich. Ein traditioneller Abschied passt besser. Ergebnis anzeigen