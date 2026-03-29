Kim Novak sauer: Sydney Sweeney übernimmt ihre Biopic-Rolle

Sydney Sweeney (28) soll in dem Film "Scandalous!" die Hollywood-Ikone Kim Novak (93) verkörpern – doch die hat mit der Besetzung ein großes Problem. In einem Interview mit der Zeitung The Times machte die 93-Jährige deutlich, dass sie die Entscheidung niemals genehmigt hätte. "Sie sticht so sehr über der Taille hervor", kritisierte Kim die Schauspielerin und stellte klar: "Sie war völlig falsch, um mich zu spielen." Der Film soll die kontroverse Beziehung zwischen Kim und dem Sänger Sammy Davis Jr. in den 1950er-Jahren thematisieren. Regie führt Colman Domingo (56), der damit sein Regiedebüt gibt, während David Jonsson die Rolle von Sammy übernimmt.

Die Schauspielerin befürchtet vor allem, dass der Film zu stark auf die sexuelle Seite ihrer damaligen Beziehung fokussieren könnte, anstatt zu zeigen, dass sie und Sammy "so viel gemeinsam" hatten. "Es gibt keine Möglichkeit, dass es keine sexuelle Beziehung wäre, weil Sydney Sweeney die ganze Zeit sexy aussieht", erklärte Kim gegenüber der britischen Zeitung. Sydney selbst hatte in einem Podcast verraten, dass sie Colman persönlich für das Projekt angeworben habe. Sie habe ihm das Drehbuch geschickt und gefragt, ob er Regie führen wolle – wenige Stunden später habe er begeistert zugesagt. Zu einer Stellungnahme gegenüber dem Magazin The Hollywood Reporter war Sydneys Team bislang nicht zu erreichen.

Sydney hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur als Schauspielerin einen Namen gemacht, sondern vor allem auch mit ihren Geschäften abseits der Leinwand. Neben ihren Rollen in Serien wie Euphoria oder The White Lotus hat sie durch zahlreiche Werbedeals für Marken wie Miu Miu, Armani Beauty oder Kérastase ihr Vermögen enorm gesteigert. Anfang des Jahres brachte sie zudem ihr eigenes Dessouslabel "Syrn" auf den Markt. Bei der Met Gala im Mai würdigte Sydney übrigens Kim mit einem schwarzen Miu-Miu-Kleid, das einem Outfit ähnelte, das die Schauspielerin 1967 in dem Film "The Legend of Lylah Clare" getragen hatte. Colman war einer der Co-Gastgeber der Gala.

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Getty Images Kim Novak bei der Auszeichnung mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk, Venedig im September 2025

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Getty Images Kim Novak in New York, 1956

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Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Americana" in Los Angeles