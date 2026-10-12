Papas Ebenbild: Lilli Schweiger posiert mit Waffe und Kippe

Lilli Schweiger (28) präsentiert sich derzeit von einer ganz neuen Seite. Ihre Schwester Emma Schweiger (23) veröffentlichte am Samstag ein Foto auf Instagram, das die Schauspielerin in England zeigt – mit einem Gewehr in der Hand und einer Zigarette im Mundwinkel. In Tarnhoodie und Jogginghose steht sie im Grünen und erinnert damit stark an ihren Vater Til Schweiger (62), der in seinen Filmen immer wieder als harter Kerl mit Schusswaffe zu sehen ist. Hinter der Aufnahme steckt jedoch lediglich ein gemeinsamer Ausflug der Schwestern aufs Land. Lilli und Emma versuchten sich dort im Scheibenschießen. Auf Tiere nahmen die beiden ausdrücklich nicht Kurs: Weder Rehe noch Fasane oder Hasen gerieten bei der Aktion ins Visier. Die Flinte diente demnach allein dazu, auf unbelebte Ziele zu schießen.

Emma hält sich nach Informationen von Bild derzeit bei ihrer Schwester auf der Insel auf. Lilli lebt inzwischen teilweise in England und hat sich weitgehend aus dem typischen Promialltag zurückgezogen. Premieren, Blitzlichtgewitter und rote Teppiche spielen in ihrem Leben kaum noch eine Rolle. Stattdessen konzentriert sich die gelernte Tischlerin auf ihre Werkstatt und pendelt zwischen Hamburg und England. Handwerk und Landluft prägen ihren Alltag damit stärker als Filmsets und öffentliche Auftritte. Das Bild mit Fluppe und Flinte passt zu diesem ländlich geprägten Lebensstil. Zugleich zeigt es die Schauspielertochter in einer Pose, die man bisher eher von Tils Leinwandfiguren als von ihr selbst kannte.

Auch privat hat Lilli in England ihr Glück gefunden. "Ja, ich habe einen Freund. Er arbeitet in der Landwirtschaft. Seine Privatsphäre ist ihm sehr wichtig, und das respektiere ich natürlich", erzählte sie im Bild-Interview. Viel mehr verrät sie über ihre Beziehung nicht. Im Fernsehen war die Tochter von Til Schweiger zuletzt Anfang September zu sehen – nach rund vier Jahren weitgehend abseits der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit ihrer Schwester Luna Schweiger trat sie in der ProSieben-Show Schlag den Star an. Die beiden Schwestern spielten dort gegen die Zwillinge Cheyenne Pahde (32) und Valentina Pahde (32). Dauerhaft auf Filmsets zurückgekehrt ist Lilli damit allerdings nicht: Werkstatt und Landleben stehen für sie weiterhin im Mittelpunkt.

Anzeige Anzeige

Instagram / emma.schweiger Lilli Schweiger, Oktober 2026

Anzeige Anzeige

AEDT / SplashNews.com Lilli, Til und Luna Schweiger im Januar 2020

Anzeige Anzeige

"Planet Pahde" / Basti Sevastos Cheyenne und Valentina Pahde, "Planet Pahde"-Podcast-Duo