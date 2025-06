Wegen "Schlag den Star": Til Schweiger ist stolz auf Töchter

Luna (28) und Lilli Schweiger (26) traten am Samstagabend bei der Unterhaltungsshow Schlag den Star an und lieferten sich ein spannendes Duell mit den Geiss-Schwestern Davina (22) und Shania (20). Unterstützt wurden die Töchter von Til Schweiger (61) durch ihren Vater selbst, der extra von Mallorca nach Köln gereist war, um im Publikum mitzufeiern. Gegenüber RTL zeigt sich der Schauspieler begeistert von der Darbietung seiner Kinder: "Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Töchter – auch wenn es am Ende nicht ganz zum Sieg gereicht hat, aber die Geissens waren wahnsinnig sympathisch und wir – Lilli, Luna, Dana (57) und ich – haben ihnen den Sieg von Herzen gegönnt."

Luna und Lilli punkteten vor allem in den ersten Spielen mit Geschicklichkeit und Teamwork, was zu dem einen oder anderen emotionalen Moment führte. Insbesondere das Hüpf-Fußball-Spiel konnte das Schwesternduo mit einem knappen 3:2 für sich entscheiden. Doch so harmonisch das Zusammenspiel der beiden häufig war, gab es auch einige kleine Reibereien, wie etwa beim Spiel "Taschenlampe", das für Lacher im Publikum sorgte. Am Ende bewiesen die Geiss-Schwestern allerdings mehr Nervenstärke und konnten in den letzten Spielen die entscheidenden Punkte sammeln.

Für Davina und Shania zahlte sich der Einsatz am Ende richtig aus: Sie konnten nicht nur den Sieg erringen, sondern sicherten sich auch das Preisgeld von 100.000 Euro. Die Aufholjagd in den letzten Spielen brachte den Töchtern und Robert (61) sowie Carmen Geiss (60) letztlich den entscheidenden Vorsprung, während Luna und Lilli das Nachsehen hatten. Im Publikum jubelten die Familien den vier jungen Frauen bis zum Schluss begeistert zu.

Anzeige Anzeige

Joyn / Steffen Z. Wolff Luna Schweiger, Lilli Schweiger, Davina Shakira Geiss und Shania Tyra Geiss bei "Schlag den Star"

Anzeige Anzeige

RTL 2 Davina und Shania Geiss, Reality-TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige