Dieses Schwestern-Duo gewinnt das "Schlag den Star"-Battle

Das Schwestern-Duell bei Schlag den Star hielt die Zuschauer am Samstagabend bis in die frühen Morgenstunden in Atem – und hatte ein unerwartetes Ende. Die Geiss-Schwestern Davina und Shania sicherten sich den Sieg und damit das Preisgeld von 100.000 Euro. Im direkten Vergleich mit Luna (28) und Lilli Schweiger (26) zeigten die Töchter von Robert (61) und Carmen Geiss (60) vor allem in den späten Stunden, was in ihnen steckt und entschieden das Duell nach einem nervenaufreibenden Abend für sich. Die stolzen Väter fieberten derweil im Publikum mit: Til Schweiger (61) unterstützte seine Töchter zusammen mit Ex-Frau Dana (57), während Robert Geiss von seiner Schwester Martina begleitet wurde.

Die Show bot den Zuschauern emotionale Höhen und Tiefen. Während die Schweiger-Schwestern bei Spielen wie "Hüpf-Fußball" vorlegten und mit großem Einsatz brillierten, kam es beim Spiel "Taschenlampe" zwischen ihnen zu Spannungen. "Da kommt jetzt aber eine Schärfe rein", kommentierte Moderator Matthias Opdenhövel (54) die hitzigen Diskussionen der beiden. Auf der Seite der Geiss-Schwestern lief ebenfalls nicht alles reibungslos, doch sie konnten sich immer wieder fangen und wichtige Punkte erzielen, beispielsweise bei der "Räuberleiter". Entscheidenden Boden machten Davina und Shania in den finalen Spielen gut, was ihnen schließlich den Sieg bescherte.

Schon vor der Sendung gab es gemischte Reaktionen der Fans auf die Ankündigung, dass die Promi-Töchter gegeneinander antreten würden. Einige spotteten in sozialen Medien darüber, dass der Abend wohl nicht von Wissensspielchen geprägt sein werde. Doch Davina, Shania, Luna und Lilli zeigten, dass sie nicht nur sportlich engagiert, sondern auch ehrgeizig und motiviert sind. Trotz kleinerer Reibereien schenkten sich die beiden Schwesternpaare nichts und boten den Zuschauern bis spät in die Nacht eine packende Unterhaltung, die letztlich mit einem strahlenden Siegerteam belohnt wurde.

Anzeige Anzeige

AEDT / SplashNews.com Lilli, Til und Luna Schweiger im Januar 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964 Lilli Schweiger, Luna Schweiger, Davina Geiss und Shania Geissn bei "Schlag den Star"

Anzeige Anzeige

Anzeige