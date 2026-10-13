"Heated Rivalry"-Staffel zwei kommt wohl später als gedacht

Fans der queeren Eishockeyserie Heated Rivalry brauchen offenbar mehr Geduld als gedacht: Die zweite Staffel wird voraussichtlich erst im späten Frühjahr 2027 bei HBO Max und Crave starten. Das verriet Serienschöpfer Jacob Tierney (47) jetzt bei CBS Mornings. Bislang wurde als möglicher Startzeitraum das Frühjahr 2027 genannt, zeitweise stand sogar der April im Raum. Ein konkretes Startdatum wurde bislang jedoch nicht offiziell bestätigt. "Ich habe noch kein offizielles Datum. Ich verheimliche nichts", stellte Jacob in dem Interview klar. Im Zentrum der Serie stehen auch in den neuen Folgen die rivalisierenden Eishockeyprofis Shane Hollander und Ilya Rozanov, die sich ineinander verliebt haben. Gespielt werden die beiden von Hudson Williams (25) und Connor Storrie (26).

Auch inhaltlich dürfen sich Fans der Bücher auf einige Neuerungen einstellen. Die zweite Staffel orientiert sich hauptsächlich an Rachel Reids (46) sechstem Band der "Game Changers"-Reihe, "The Long Game", und übernimmt darüber hinaus einzelne Elemente aus dem Roman "Role Model". Eine Szene dürfte dabei allerdings anders ausfallen als in der Vorlage: Rihannas (38) Hit "Diamonds" aus dem Jahr 2012 begleitet im Buch einen besonderen Moment zwischen Shane und Ilya – in der Serienversion wird der Song nicht zu hören sein. Gegenüber Entertainment Tonight begründete Jacob die Entscheidung nur teilweise. "Staffel zwei wird diesen Song nicht enthalten. Das ist alles, was ich sagen kann. Ich möchte die Fans außerdem daran erinnern, dass sich das Budget dieser Serie nicht verändert hat. Ich glaube nicht, dass ich mir all diese Diamanten leisten kann, wenn man so will", erklärte der Serienschöpfer. Für die Entscheidung gebe es mehrere Gründe. Einer davon: Ein offizieller Soundtrack ist bislang noch nicht erschienen.

Im Mittelpunkt steht weiterhin die Beziehung zwischen Shane und Ilya. Nachdem die beiden in der ersten Staffel ihr Happy End gefunden haben, soll die Fortsetzung zeigen, wie sich ihre Liebe auf ihren weiteren gemeinsamen Lebensweg auswirkt. Dafür wird das Ensemble um fünf Darsteller erweitert: Emily Hampshire ist als Vanessa zu sehen, Edvin Ryding verkörpert Luca Haas, Sabrina Jalees übernimmt die Rolle der Farah Jalali und Priyanka spielt Tarek. Außerdem stößt Robert Naylor (30) als Wyatt Hayes dazu. Die Figur ist in Rachel Reids Romanreihe als Stammtorhüter der Ottawa Centaurs bekannt und gilt unter Buchfans als besonders beliebt.

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Getty Images Jacob Tierney, Regisseur

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Getty Images Connor Storrie und Hudson Williams bei der Premiere von "Heated Rivalry" im Tiff Lightbox in Toronto, 24. November 2025

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Imago Cast und Crew von "Heated Rivalry" bei den Canadian Screen Awards in Toronto