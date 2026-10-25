"Heated Rivalry" Staffel zwei: Diese Stars sind wieder dabei

Eishockey, heimliche Küsse und jede Menge Konkurrenzkampf: Die zweite Staffel von Heated Rivalry nimmt zunehmend Gestalt an. Eine wichtige Nachricht dürfte Fans besonders freuen: Die zentralen Figuren bleiben an Bord. Connor Storrie (26) verkörpert erneut den russischen Ausnahmespieler Ilya Rozanov, während Hudson Williams (25) als sein Rivale und heimlicher Partner Shane Hollander zurückkehrt. François Arnaud (41) kehrt ebenfalls als Scott Hunter zurück, Robbie G.K. übernimmt wieder die Rolle von Kip Grady und Ksenia Daniela Kharlamova (23) wird als Svetlana Vetrova zu sehen sein. Auch Dylan Walsh (62) ist wieder dabei. Der Schauspieler bestätigte laut OK! persönlich, dass er erneut Shanes Vater David Hollander spielen wird. Komplettiert wird das familiäre Wiedersehen durch Christina Chang, die erneut als Shanes Mutter Yuna Hollander zu sehen sein soll. Neben der leidenschaftlichen Beziehung der beiden Profisportler dürfte damit auch Shanes Familie in den neuen Folgen wieder eine wichtige Rolle einnehmen.

Welche weiteren Darsteller in der zweiten Staffel von "Heated Rivalry" dabei sein werden, ist dagegen noch offen. Als mögliche Rückkehrer gelten Sophie Nélisse (26) als Rose Landry, Callan Potter als Hayden Pike, Benjamin Roy als JJ Dagenais und Kamilla Kowal als Jackie Pike. Eine offizielle Bestätigung steht für sie bislang offenbar noch aus. Einige bekannte Gesichter dürften hingegen fehlen: Slavic Rogozine als Ilyas Bruder Alexei Rozanov und Yaroslav Poverlo als dessen Vater Grigori Rozanov werden voraussichtlich nicht zurückkehren. Auch Kolton Stewart als Carter Vaughn, Franco Lo Presti als Ilyas Teamkollege Cliff Marleau von den Boston Raiders und Nadine Bhabha (36) als Kips Freundin Elena Rygg stehen offenbar nicht auf der Besetzungsliste. Hinweise liefert unter anderem die Buchvorlage: In Rachel Reids (46) Roman "The Long Game" spielen Scott Hunter, JJ Dagenais und Jackie Pike eine nennenswerte Rolle, während Carter Vaugn dort überhaupt nicht vorkommt.

Die erste Staffel von "Heated Rivalry" bestand aus sechs Folgen und zeigte, wie Shane und Ilya trotz ihrer sportlichen Konkurrenz Gefühle füreinander entwickeln. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Bereits im Dezember 2025 wurde die Serie um eine zweite Staffel verlängert. Bis Fans die neuen Folgen sehen können, müssen sie sich allerdings noch gedulden. Ein konkreter Starttermin steht weiterhin aus. Serienschöpfer Jacob Tierney (47) verriet zuletzt bei "CBS Mornings", dass die Fortsetzung voraussichtlich erst im späten Frühjahr 2027 bei HBO Max und Crave erscheinen wird.

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Getty Images Connor Storrie und Hudson Williams, November 2025

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Getty Images Der Cast von "Heated Rivalry"

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Imago Nadine Bhabha bei der Premiere von "The Testaments: Die Zeuginnen" im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles