"Heated Rivalry": Staffel drei und Film im Gespräch

Fans von Heated Rivalry dürfen sich offenbar auf deutlich mehr Nachschub freuen als zunächst angenommen. Wie Deadline berichtet, wird aktuell nicht nur an den sechs Folgen der bereits bestätigten zweiten Staffel gearbeitet. Unmittelbar danach sollen auch sechs Episoden einer dritten Staffel produziert werden. Connor Storrie (26) und Hudson Williams (25) kehren dafür erneut als Ilya Rozanov und Shane Hollander vor die Kamera zurück. Dem Bericht zufolge werden beide Staffeln direkt hintereinander gedreht. Ende November oder Anfang Dezember 2026 sollen die Dreharbeiten beendet sein. Doch damit nicht genug: Direkt im Anschluss soll im Dezember die Produktion eines eigenständigen Weihnachtsfilms starten. Im Zentrum stehen dabei offenbar nicht Ilya und Shane, sondern das zweite Paar aus der ersten Staffel: Scott Hunter, gespielt von François Arnaud (41), und Kip Grady, verkörpert von Robbie G.K. Auch weitere bekannte Charaktere aus der Serie sollen in dem Film zu sehen sein.

Offiziell angekündigt wurde der Film bislang allerdings noch nicht. Deadline bezeichnet das Projekt als Weihnachtsspecial beziehungsweise Feiertagsepisode, die im Dezember 2027 in die Kinos kommen soll. Ilya und Shane sollen darin nicht auftreten. Als mögliche Grundlage gilt Rachel Reids (46) Kurzgeschichte "Merry Christmas, Scott and Kip!", in der das erste gemeinsame Weihnachtsfest der beiden im Mittelpunkt steht. Genauere Informationen zur Handlung liegen bisher jedoch nicht vor. Auf Anfrage erklärte Crave, aktuell keine weiteren Projekte bestätigen zu können. Offiziell angekündigt ist somit bislang nur die zweite Staffel. Diese soll voraussichtlich im April 2027 bei Crave und HBO Max starten. Gerüchte über insgesamt zwölf neue Folgen hatte es bereits zuvor gegeben, nachdem ein Cameo-Video von Dylan Walsh (62) durchgesickert war. Serienschöpfer Jacob Tierney (47) stellte daraufhin klar, dass die zweite Staffel wie schon die erste lediglich sechs Episoden umfassen werde. Eine dritte Staffel bestätigte er zu diesem Zeitpunkt nicht.

In der zweiten Staffel wird die Liebesgeschichte von Shane und Ilya fortgesetzt. Inhaltlich dürfte sich die Handlung dabei an Motiven aus Rachels Roman "The Long Game" orientieren. Außerdem bekommt die Serie mit Harris Drover und Troy Barrett ein weiteres Paar, das von Justice Smith (31) und Charlie Gillespie verkörpert wird. Darüber hinaus stoßen unter anderem Emily Hampshire, Brendan Morgan, David Tomlinson und Lauren Chan zum Cast. Ksenia Daniela Kharlamova (23), die erneut als Svetlana Vetrova zu sehen sein wird, beschrieb die Neuzugänge im Gespräch mit E! News als Bereicherung für die Atmosphäre am Set. Ihren Angaben zufolge geht es bei den Dreharbeiten weiterhin locker, humorvoll und bodenständig zu. Dank der neuen Kollegen habe sie sogar noch weitere Freundschaften geschlossen. Auch die Zusammenarbeit mit Jacob, der bei der Serie sowohl als Schöpfer als auch als Regisseur tätig ist, empfinde sie als sehr angenehm.

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Getty Images Connor Storrie und Hudson Williams, November 2025

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Getty Images Connor Storrie, Nadine Bhabha, Robbie G.K., François Arnaud und Christina Chang bei den 37. GLAAD Media Awards im Beverly Hilton

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