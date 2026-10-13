Prinz Harry und Meghan feiern ihr Comeback in Nottingham

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) stehen in Großbritannien vor einem besonderen Termin. Laut ITV News ist der Auftritt des Ehepaares für Donnerstag, den 15. Oktober, geplant. Dann wollen die beiden gemeinsam das Jugend- und Gemeinschaftsprojekt Community Recording Studio (CRS) im Nottinghamer Stadtteil St Ann's besuchen. Es wäre der erste gemeinsame öffentliche Termin für Harry und Meghan, seit sie im August aus den USA zurückgekehrt sind. Die Wahl Nottinghams für diesen besonderen Anlass ist kein Zufall: Die Stadt hat für das Paar eine ganz besondere Bedeutung. Dort traten die Sussexes bereits im Jahr 2017 zum allerersten Mal offiziell gemeinsam in der Öffentlichkeit auf – kurz nachdem sie ihre Verlobung bekannt gegeben hatten. Rund neun Jahre später kehren die beiden nun also an jenen Ort zurück, an dem für sie als Paar vor den Augen der Öffentlichkeit alles begann.

Vor Ort wollen sich der Herzog und die Herzogin, die zuletzt mit Trennungsgerüchten Schlagzeilen machten, ein Bild von der Arbeit des CRS machen. Die Organisation kümmert sich um junge Menschen, die von Armut, instabilen Lebensumständen, Ausbeutung oder Gewalt betroffen sind. Ursprünglich wurde das Zentrum gegründet, um Jugendlichen den Zugang zu Musik- und Aufnahmetechnik zu ermöglichen. Inzwischen gehören auch weitere Kreativangebote, Sport, Mentoring und Programme zur persönlichen Entwicklung zum Repertoire. Harrys Verbindung zu dem Projekt reicht weit zurück: Bereits 2013 war er privat in St Ann's zu Gast. Auch Meghan soll Jugendliche aus dem geförderten Programm sowie eine Unterstützungsgruppe für Mädchen abseits der Kameras besucht haben. Harry spendete bereits 2025 über 1,1 Millionen Pfund (1.297.736 Euro) an BBC Children in Need. Ein Teil davon soll in den Umbau des CRS fließen. Das royale Paar setzt obendrein auf gezielte Hilfe für die Organisation, die junge Menschen mit belastenden Kindheitserfahrungen unterstützt.

Im August 2026 hatten Harry und Meghan nach sechs Jahren in den USA mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) den Schritt zurück nach Großbritannien gewagt. Schon zuvor war bekannt geworden, dass die Familie auf einem privaten Anwesen außerhalb Londons leben und der Nachwuchs dort zur Schule gehen soll. Laut ITV News hat sich die Familie mittlerweile in den Cotswolds niedergelassen. Ganz reibungslos verlief die Rückkehr allerdings nicht. Nachdem es Sicherheitsbedenken rund um den Schulweg gegeben hatte, sollen Archie und Lilibet noch einmal die Schule gewechselt haben. Seit sie wieder auf der Insel sind, machen angebliche Streitereien mit dem Buckingham-Palast über den Status und den Personenschutz der Sussexes öffentlich die Runde. Laut dem Bericht sind der Herzog und die Herzogin dennoch glücklich über ihr neues Leben in Großbritannien.

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Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen das World Trade Center in New York

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Getty Images Das Paar besucht einen Scar Tree Walk in Melbourne während seines viertägigen Australienbesuchs

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025